https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709700.html
В России за сутки умерли 320 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 320 смертей с COVID-19, за все время - 26 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
воронежская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 320 смертей с COVID-19, за все время - 26 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 61 человек умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 47 – в Санкт-Петербурге, 16 – в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
москва
воронежская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, воронежская область, санкт-петербург, общество