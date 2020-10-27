https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709700.html

В России за сутки умерли 320 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 320 смертей с COVID-19, за все время - 26 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:43

2020-10-27T10:43

2020-10-27T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

воронежская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 320 смертей с COVID-19, за все время - 26 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 61 человек умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 47 – в Санкт-Петербурге, 16 – в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

москва

воронежская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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