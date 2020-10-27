https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581705340.html

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:19

2020-10-27T10:19

2020-10-27T10:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет.Министр отметил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество