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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581705340.html
Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:19
2020-10-27T10:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет.Министр отметил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19

10:19 27.10.2020
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет.
Министр отметил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции.
"Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет", - сказал он на форуме "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
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