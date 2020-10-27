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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html
В России усилили меры по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:59
2020-10-27T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270001?index=1&amp;rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Постановление</a> вступает в силу с 28 октября.Местами массового пребывания считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.Также ведомство рекомендовало:Параллельно в субъектах действуют свои ограничения. Самая сложная обстановка в столице, москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Все говорят, что маски вредны для здоровья. Даже Малышева переобулась и на Первом канале это заявила!!! Только Роспотребнадзор всё гнёт свою линию. Или у верхушки своя материальная заинтересованность? Маленький заводик по производству масок будет простаивать?!?
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«Ранее принятых мер достаточно» говорили они
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россия
РИА Новости
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Новости
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В московском метро проверяют наличие масок и перчаток
Маски и перчатки в московском метро проверяют и в вагонах. Нарушителям выписывают штрафы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России усилили меры по борьбе с коронавирусом

09:59 27.10.2020 (обновлено: 13:51 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.
Местами массового пребывания считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.
Также ведомство рекомендовало:
отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00;
усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах;
проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в регионах.
Параллельно в субъектах действуют свои ограничения.
Самая сложная обстановка в столице, москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.
Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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