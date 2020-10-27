https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html

В России усилили меры по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:59

2020-10-27T09:59

2020-10-27T13:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270001?index=1&rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Постановление</a> вступает в силу с 28 октября.Местами массового пребывания считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.Также ведомство рекомендовало:Параллельно в субъектах действуют свои ограничения. Самая сложная обстановка в столице, москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Александр С Все говорят, что маски вредны для здоровья. Даже Малышева переобулась и на Первом канале это заявила!!! Только Роспотребнадзор всё гнёт свою линию. Или у верхушки своя материальная заинтересованность? Маленький заводик по производству масок будет простаивать?!? 267

Petr Petrovich «Ранее принятых мер достаточно» говорили они 192

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В московском метро проверяют наличие масок и перчаток Маски и перчатки в московском метро проверяют и в вагонах. Нарушителям выписывают штрафы. 2020-10-27T09:59 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)