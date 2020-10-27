https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581696718.html
Эпидемиолог рассказала, когда россияне смогут отдохнуть от COVID-19
После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая передышка, но это произойдет лишь... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:15
2020-10-27T09:15
2020-10-27T12:03
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая передышка, но это произойдет лишь при сохранении уже введенных ограничений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые должны установиться на большей части территории России в конце осени — начале зимы, по аналогии с тем, как холода влияют на распространение других респираторных вирусов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/pozner-1581685766.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество