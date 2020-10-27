https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581696718.html

Эпидемиолог рассказала, когда россияне смогут отдохнуть от COVID-19

После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая передышка, но это произойдет лишь... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:15

2020-10-27T09:15

2020-10-27T12:03

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428491_0:153:3143:1921_1400x0_80_0_0_0feb68e0b3b5955b77af376d4697552f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая передышка, но это произойдет лишь при сохранении уже введенных ограничений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые должны установиться на большей части территории России в конце осени — начале зимы, по аналогии с тем, как холода влияют на распространение других респираторных вирусов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/pozner-1581685766.html

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество