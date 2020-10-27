https://ria.ru/20201027/kopeysk-1581760559.html

В Копейске беременная умерла в коридоре женской консультации

Следственные органы проводят проверку после смерти беременной в женской консультации в Копейске, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:35

2020-10-27T14:35

2020-10-27T17:49

копейск

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следственные органы проводят проверку после смерти беременной в женской консультации в <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейске</a>, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> по связям со СМИ Владимир Шишков.По информации местных СМИ, 26 октября в Копейске в женской консультации № 1 скончалась 23-летняя беременная пациентка, находившаяся в коридоре. Ей оказывали помощь местные врачи, была вызвана скорая помощь, но спасти девушку не удалось."По данному факту проводится проверка следственными органами", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ria.ru/20200901/rak-1576584559.html

Александр Нелиберда Оптимизированное здравоохранение? 103

Вероника Причем тут оптимизация? Беременность - это не болезнь и в таком молодом возрасте не должны умирать беременные пациентки. Что-то было с молодой женщиной не то. Нужно разбираться, что именно, где она обследовалась, какой диагноз был, обращалась ли она за помощью по поводу имеющегося у нее заболевания, оказывалась ли ей помощь и какая в случае обращения. 79

12

копейск

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

копейск, челябинская область, происшествия