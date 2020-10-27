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В Копейске беременная умерла в коридоре женской консультации
Следственные органы проводят проверку после смерти беременной в женской консультации в Копейске, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:35
2020-10-27T17:49
копейск
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следственные органы проводят проверку после смерти беременной в женской консультации в <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейске</a>, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> по связям со СМИ Владимир Шишков.По информации местных СМИ, 26 октября в Копейске в женской консультации № 1 скончалась 23-летняя беременная пациентка, находившаяся в коридоре. Ей оказывали помощь местные врачи, была вызвана скорая помощь, но спасти девушку не удалось."По данному факту проводится проверка следственными органами", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://ria.ru/20200901/rak-1576584559.html
Оптимизированное здравоохранение?
103
Причем тут оптимизация? Беременность - это не болезнь и в таком молодом возрасте не должны умирать беременные пациентки. Что-то было с молодой женщиной не то. Нужно разбираться, что именно, где она обследовалась, какой диагноз был, обращалась ли она за помощью по поводу имеющегося у нее заболевания, оказывалась ли ей помощь и какая в случае обращения.
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копейск
челябинская область
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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копейск, челябинская область, происшествия

В Копейске беременная умерла в коридоре женской консультации

14:35 27.10.2020 (обновлено: 17:49 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти беременной в женской консультации в Копейске, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области по связям со СМИ Владимир Шишков.
По информации местных СМИ, 26 октября в Копейске в женской консультации № 1 скончалась 23-летняя беременная пациентка, находившаяся в коридоре. Ей оказывали помощь местные врачи, была вызвана скорая помощь, но спасти девушку не удалось.
"По данному факту проводится проверка следственными органами", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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КопейскЧелябинская областьПроисшествия
 
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