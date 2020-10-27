https://ria.ru/20201027/konkurs-1581729548.html
Призеры конкурса "Лидеры России" войдут в Реестр внешних директоров ОПК
Суперфиналисты и победители конкурса "Лидеры России" войдут в Реестр независимых и внешних директоров организаций ОПК; соответствующее соглашение о... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:00
2020-10-27T13:00
2020-10-27T13:09
"лидеры россии"
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Суперфиналисты и победители конкурса "<a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii" target="_blank">Лидеры России</a>" войдут в Реестр независимых и внешних директоров организаций ОПК; соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали АНО "Россия – страна возможностей" и Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям".Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", соглашение предусматривает сотрудничество в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан, обеспечения эффективного функционирования и развития Реестра независимых и внешних директоров организаций ОПК."Задача конкурса "Лидера России" – отбор и продвижение перспективных управленцев, которые нацелены на высокие результаты и стремятся принести пользу стране. Наши победители и финалисты уже обладают успешным опытом руководящей работы в различных областях. В том числе, в таких сферах, как наука, техника, машиностроение, экономика, право, корпоративное управление. И мы обязательно предложим их в качестве кандидатов для Реестра независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного комплекса", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ" Алексея Комиссарова.Реестр формируется из числа кандидатов, имеющих успешный опыт руководящей работы и обладающих высоким уровнем компетенций в области науки и техники, экономики, права и корпоративного управления. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия.
https://ria.ru/20201020/konkurs-1580649795.html
https://ria.ru/20200909/lvova-1576992434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"лидеры россии", общество, экономика
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости
. Суперфиналисты и победители конкурса "Лидеры России
" войдут в Реестр независимых и внешних директоров организаций ОПК; соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали АНО "Россия – страна возможностей" и Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям".
Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", соглашение предусматривает сотрудничество в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан, обеспечения эффективного функционирования и развития Реестра независимых и внешних директоров организаций ОПК.
"Задача конкурса "Лидера России" – отбор и продвижение перспективных управленцев, которые нацелены на высокие результаты и стремятся принести пользу стране. Наши победители и финалисты уже обладают успешным опытом руководящей работы в различных областях. В том числе, в таких сферах, как наука, техника, машиностроение, экономика, право, корпоративное управление. И мы обязательно предложим их в качестве кандидатов для Реестра независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного комплекса", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ" Алексея Комиссарова.
Реестр формируется из числа кандидатов, имеющих успешный опыт руководящей работы и обладающих высоким уровнем компетенций в области науки и техники, экономики, права и корпоративного управления.
"Квалификация этих людей должна стать серьезным подспорьем в деле освоения и выпуска отечественной высокотехнологичной продукции гражданского назначения, способной конкурировать на внутреннем и внешнем рынках с передовыми иностранными образцами. Для включения в Реестр лучших специалистов гражданского профиля Лига налаживает сотрудничество с ключевыми профильными организациями, представляющими профессиональные и экспертные сообщества", - отмечается в сообщении.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия.