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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/kobzev-1581692378.html
Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого диагностировано заражение коронавирусом, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:10
2020-10-27T08:22
игорь кобзев
иркутская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, у которого диагностировано заражение коронавирусом, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее сообщалось, что у Кобзева подтвердился диагноз COVID-19. В понедельник он работал дистанционно, провел заседание оперативного штаба и дал ряд поручений, связанных с улучшением работы системы здравоохранения региона.На 27 октября в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> подтверждено 23 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста выявленных заразившихся, за истекшие сутки он составил 223 человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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игорь кобзев, иркутская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом

08:10 27.10.2020 (обновлено: 08:22 27.10.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиВрио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого диагностировано заражение коронавирусом, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее сообщалось, что у Кобзева подтвердился диагноз COVID-19. В понедельник он работал дистанционно, провел заседание оперативного штаба и дал ряд поручений, связанных с улучшением работы системы здравоохранения региона.
"Медики приняли решение госпитализировать губернатора в связи с коронавирусом. Состояние характеризуют как стабильное, но считают, что он нуждается в наблюдении врачей", - сообщил собеседник агентства.
На 27 октября в Иркутской области подтверждено 23 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста выявленных заразившихся, за истекшие сутки он составил 223 человека.
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Распространение нового коронавирусаИгорь КобзевИркутская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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