https://ria.ru/20201027/kobzev-1581692378.html
Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого диагностировано заражение коронавирусом, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:10
2020-10-27T08:10
2020-10-27T08:22
игорь кобзев
иркутская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, у которого диагностировано заражение коронавирусом, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее сообщалось, что у Кобзева подтвердился диагноз COVID-19. В понедельник он работал дистанционно, провел заседание оперативного штаба и дал ряд поручений, связанных с улучшением работы системы здравоохранения региона.На 27 октября в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> подтверждено 23 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста выявленных заразившихся, за истекшие сутки он составил 223 человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686034.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество