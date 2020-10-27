https://ria.ru/20201027/knigi-1581802059.html

Толстой заявил о снижении спроса на книги в России

Российская книжная торговля сегодня испытывает значительные трудности, на всю страну осталось лишь порядка 2 тысяч книжных магазинов, заявил советник президента РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:36

2020-10-27T17:36

2020-10-27T17:36

культура

россия

владимир толстой

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российская книжная торговля сегодня испытывает значительные трудности, на всю страну осталось лишь порядка 2 тысяч книжных магазинов, заявил советник президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj" target="_blank">Владимир Толстой</a>.Он отметил, что невозможность для магазинов принимать новые издания влечет за собой и нарастающие потери для издательств.

https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир толстой, экономика