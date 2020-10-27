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https://ria.ru/20201027/knigi-1581802059.html
Толстой заявил о снижении спроса на книги в России
Российская книжная торговля сегодня испытывает значительные трудности, на всю страну осталось лишь порядка 2 тысяч книжных магазинов, заявил советник президента РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:36
2020-10-27T17:36
культура
россия
владимир толстой
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российская книжная торговля сегодня испытывает значительные трудности, на всю страну осталось лишь порядка 2 тысяч книжных магазинов, заявил советник президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj" target="_blank">Владимир Толстой</a>.Он отметил, что невозможность для магазинов принимать новые издания влечет за собой и нарастающие потери для издательств.
https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html
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россия, владимир толстой, экономика

Толстой заявил о снижении спроса на книги в России

17:36 27.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская книжная торговля сегодня испытывает значительные трудности, на всю страну осталось лишь порядка 2 тысяч книжных магазинов, заявил советник президента Владимир Толстой.

"Очевидные трудности испытывает книжная торговля. Снижение спроса продолжается. У нас на всю страну осталось около двух тысяч книжных магазинов. Это, конечно, очень мало для такой читающей страны как Россия", - сказал Толстой на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента.

Он отметил, что невозможность для магазинов принимать новые издания влечет за собой и нарастающие потери для издательств.
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