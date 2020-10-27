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https://ria.ru/20201027/kinoprokat-1581801724.html
Путин назвал условие для поддержки кинопроката
Прокатные кинопредприятия можно было бы поддержать в том объеме, в котором они демонстрируют российские фильмы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:36
2020-10-27T17:36
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир толстой
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Прокатные кинопредприятия можно было бы поддержать в том объеме, в котором они демонстрируют российские фильмы, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. В ходе заседания советник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a> предложил поддержать кинопрокатные предприятия, которые пострадали из-за пандемии коронавируса."Безусловно, именно об этом и идет речь", - пояснил Толстой.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир толстой, владимир путин

Путин назвал условие для поддержки кинопроката

17:36 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прокатные кинопредприятия можно было бы поддержать в том объеме, в котором они демонстрируют российские фильмы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. В ходе заседания советник президента РФ Владимир Толстой предложил поддержать кинопрокатные предприятия, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
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"Предприятия проката, которые фильмы прокатывают. Может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, в каком объеме прокатывают именно российские фильмы", - ответил президент.
"Безусловно, именно об этом и идет речь", - пояснил Толстой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ТолстойВладимир Путин
 
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