https://ria.ru/20201027/kinoprokat-1581801724.html

Путин назвал условие для поддержки кинопроката

Прокатные кинопредприятия можно было бы поддержать в том объеме, в котором они демонстрируют российские фильмы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:36

2020-10-27T17:36

2020-10-27T17:36

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир толстой

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Прокатные кинопредприятия можно было бы поддержать в том объеме, в котором они демонстрируют российские фильмы, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. В ходе заседания советник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a> предложил поддержать кинопрокатные предприятия, которые пострадали из-за пандемии коронавируса."Безусловно, именно об этом и идет речь", - пояснил Толстой.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200424/1570543692.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир толстой, владимир путин