https://ria.ru/20201027/karta-1581686586.html

Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги

Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в банк или через приложение сообщить об операции, которую клиент... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:18

2020-10-27T03:18

2020-10-27T03:18

деньги

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банк</a> или через приложение сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201027/832221106.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Банк будет обязан вернуть средства, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после факта и не нарушал правил безопасности хранения карты – не сообщал никому ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой, добавляет он."При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", — заключил Кричевский.

https://ria.ru/20201006/roskachestvo-1578355993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, общество