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Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги
Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в банк или через приложение сообщить об операции, которую клиент... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:18
2020-10-27T03:18
деньги
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банк</a> или через приложение сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201027/832221106.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Банк будет обязан вернуть средства, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после факта и не нарушал правил безопасности хранения карты – не сообщал никому ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой, добавляет он."При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", — заключил Кричевский.
https://ria.ru/20201006/roskachestvo-1578355993.html
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деньги, общество

Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги

03:18 27.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в банк или через приложение сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск. Далее нужно составить заявление на возврат средств, которое, в большинстве случаев, рассматривается 30 дней. Вместе с блокировкой карты необходимо написать заявление в полицию о мошеннических действиях", - рекомендует эксперт.
Банк будет обязан вернуть средства, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после факта и не нарушал правил безопасности хранения карты – не сообщал никому ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой, добавляет он.
"При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", — заключил Кричевский.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 09:34
Роскачество объяснило, как не лишиться денег с банковской карты
 
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