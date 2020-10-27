https://ria.ru/20201027/karabakh-1581734882.html

Карабах заявил о гибели более тысячи военных с начала эскалации в регионе

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило во вторник о еще 35 погибших военнослужащих за сутки, общее число погибших, в соответствии с... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:49

2020-10-27T12:49

2020-10-27T12:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило во вторник о еще 35 погибших военнослужащих за сутки, общее число погибших, в соответствии с обнародованными данными, превысило 1 тысячу.Согласно последним опубликованным спискам минобороны НКР, число погибших военных составляло 973.Во вторник на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 35 фамилиями погибших.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581656068.html

Leyla Safi В чем виноват Алиев? Если только он заплатил Пашиняну, чтобы тот себя так вел. А так мы же не слепые, видели, что Пашинян делает все для того, чтобы сорвать мирные переговоры. Остается его только поздравить- ему это удалось! 29

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, в мире