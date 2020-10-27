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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/karabakh-1581734882.html
Карабах заявил о гибели более тысячи военных с начала эскалации в регионе
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило во вторник о еще 35 погибших военнослужащих за сутки, общее число погибших, в соответствии с... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:49
2020-10-27T12:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило во вторник о еще 35 погибших военнослужащих за сутки, общее число погибших, в соответствии с обнародованными данными, превысило 1 тысячу.Согласно последним опубликованным спискам минобороны НКР, число погибших военных составляло 973.Во вторник на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 35 фамилиями погибших.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581656068.html
В чем виноват Алиев? Если только он заплатил Пашиняну, чтобы тот себя так вел. А так мы же не слепые, видели, что Пашинян делает все для того, чтобы сорвать мирные переговоры. Остается его только поздравить- ему это удалось!
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нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Карабах заявил о гибели более тысячи военных с начала эскалации в регионе

12:49 27.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило во вторник о еще 35 погибших военнослужащих за сутки, общее число погибших, в соответствии с обнародованными данными, превысило 1 тысячу.
Согласно последним опубликованным спискам минобороны НКР, число погибших военных составляло 973.
Премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 20:16
"Изгнать армян из Карабаха". В НКР назвали цель Азербайджана в регионе
Во вторник на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 35 фамилиями погибших.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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