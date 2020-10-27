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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/karabakh-1581691119.html
Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов на разных направлениях линии соприкосновения в ночь на 27 октября. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T07:35
2020-10-27T07:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об обстреле вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населенных пунктов на разных направлениях линии соприкосновения в ночь на 27 октября.Уточняется, что "боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях", попытки противника атаковать "были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери".В минобороны Азербайджана заявили об уничтожении "передового пункта управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении", сообщив, что среди убитых - начальник штаба дивизии.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://rsport.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581669941.html
нагорно-карабахская республика
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения

07:35 27.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов на разных направлениях линии соприкосновения в ночь на 27 октября.
"В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - сообщает оборонное ведомство.
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Уточняется, что "боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях", попытки противника атаковать "были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери".
В минобороны Азербайджана заявили об уничтожении "передового пункта управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении", сообщив, что среди убитых - начальник штаба дивизии.
"На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один танк Т-72, четыре Д-30 и три Д-20 гаубицы-пушки, один ЗРК "Оса-АКМ", один РСЗО БМ-21 "Град", одна радиолокационная станция и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку",- говорится в сообщении ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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