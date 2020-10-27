Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов на разных направлениях линии соприкосновения в ночь на 27 октября.
"В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - сообщает оборонное ведомство.
Уточняется, что "боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях", попытки противника атаковать "были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери".
В минобороны Азербайджана заявили об уничтожении "передового пункта управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении", сообщив, что среди убитых - начальник штаба дивизии.
"На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один танк Т-72, четыре Д-30 и три Д-20 гаубицы-пушки, один ЗРК "Оса-АКМ", один РСЗО БМ-21 "Град", одна радиолокационная станция и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку",- говорится в сообщении ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.