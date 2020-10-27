https://ria.ru/20201027/kantor-1581798925.html

Россиянин в пятый раз переизбран главой Европейского еврейского конгресса

Россиянин Вячеслав Моше Кантор в пятый раз переизбран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:27

2020-10-27T17:27

2020-10-27T17:27

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майкл пенс

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Россиянин Вячеслав Моше Кантор в пятый раз переизбран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.Выборы состоялись в Брюсселе."Я горд и благодарен за поддержку, которую выразили моему руководству еврейские лидеры и общины на всём континенте. Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины", - заявил Кантор после своего переизбрания членам ЕЕК.В последние месяцы, по его словам, организация оказывала всестороннюю поддержку еврейским общинам и общинным учреждениям, включая школы, центры и другие жизненно важные для европейского еврейства организации, столкнувшиеся со сложностями, вызванными пандемией коронавируса.Как напомнили в пресс-службе ЕЕК, Вячеслав Моше Кантор выступил идейным вдохновителем и одним из ключевых организаторов пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который прошёл в январе 2020 года в Иерусалиме и стал самым крупным дипломатическим событием в истории Израиля. В мероприятии, приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, приняли участие около 50 глав государств и мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, вице-президента США Майкла Пенса и принца Уэльского Чарльза и других мировых лидеров.ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.

https://ria.ru/20191217/1562498330.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл пенс, вячеслав кантор, совет европы, владимир путин, иерусалим, европа, сша, в мире