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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201027/kantor-1581798925.html
Россиянин в пятый раз переизбран главой Европейского еврейского конгресса
Россиянин Вячеслав Моше Кантор в пятый раз переизбран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:27
2020-10-27T17:27
религия и мировоззрение
майкл пенс
вячеслав кантор
совет европы
владимир путин
иерусалим
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Россиянин Вячеслав Моше Кантор в пятый раз переизбран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.Выборы состоялись в Брюсселе."Я горд и благодарен за поддержку, которую выразили моему руководству еврейские лидеры и общины на всём континенте. Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины", - заявил Кантор после своего переизбрания членам ЕЕК.В последние месяцы, по его словам, организация оказывала всестороннюю поддержку еврейским общинам и общинным учреждениям, включая школы, центры и другие жизненно важные для европейского еврейства организации, столкнувшиеся со сложностями, вызванными пандемией коронавируса.Как напомнили в пресс-службе ЕЕК, Вячеслав Моше Кантор выступил идейным вдохновителем и одним из ключевых организаторов пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который прошёл в январе 2020 года в Иерусалиме и стал самым крупным дипломатическим событием в истории Израиля. В мероприятии, приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, приняли участие около 50 глав государств и мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, вице-президента США Майкла Пенса и принца Уэльского Чарльза и других мировых лидеров.ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
https://ria.ru/20191217/1562498330.html
иерусалим
европа
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майкл пенс, вячеслав кантор, совет европы, владимир путин, иерусалим, европа, сша, в мире

Россиянин в пятый раз переизбран главой Европейского еврейского конгресса

17:27 27.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россиянин Вячеслав Моше Кантор в пятый раз переизбран президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.
Выборы состоялись в Брюсселе.
"Я горд и благодарен за поддержку, которую выразили моему руководству еврейские лидеры и общины на всём континенте. Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины", - заявил Кантор после своего переизбрания членам ЕЕК.
В последние месяцы, по его словам, организация оказывала всестороннюю поддержку еврейским общинам и общинным учреждениям, включая школы, центры и другие жизненно важные для европейского еврейства организации, столкнувшиеся со сложностями, вызванными пандемией коронавируса.
Председатель координационного совета ПАО Акрон Вячеслав Кантор - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
17 декабря 2019, 11:07Религия и мировоззрение
Кантор: антисемитизм в Европе - симптом гораздо большей проблемы
Как напомнили в пресс-службе ЕЕК, Вячеслав Моше Кантор выступил идейным вдохновителем и одним из ключевых организаторов пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который прошёл в январе 2020 года в Иерусалиме и стал самым крупным дипломатическим событием в истории Израиля. В мероприятии, приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, приняли участие около 50 глав государств и мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, вице-президента США Майкла Пенса и принца Уэльского Чарльза и других мировых лидеров.
ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
 
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Религия и мировоззрениеМайкл ПенсВячеслав КанторСовет ЕвропыВладимир ПутинИерусалимЕвропаСШАВ мире
 
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