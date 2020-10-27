https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html
Кадыров призвал Макрона прекратить нападки на ислам
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:24
2020-10-27T13:24
2020-10-27T15:57
charlie hebdo
париж
эммануэль макрон
рамзан кадыров
франция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_e03c99467f3847a018f915bc56bf3303.jpg
<strong>ГРОЗНЫЙ, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> раскритиковал президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.Так он прокомментировал заявления Макрона о том, что во Франции не откажутся от публикации таких карикатур, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.По его словам, Макрон называет "свободой слова" действия, оскорбительные для почти двух миллиардов мусульман мира, хотя не может не знать, что карикатуры на пророка "воспринимаются болезненно".Насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической гибели преподавателя в пригороде Парижа, добавил Кадыров, призвав президента Франции "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".Шестнадцатого октября в пригороде Парижа восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который на уроках, посвященных свободе слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал это преступление террористическим актом.Позже французский президент выступил с большой речью, в которой высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Cоответствующий законопроект, по его словам, представят 9 декабря.
https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
Vagner Tusk
Полностью на стороне Рамзана, хоть и другой религии. Любую религию нужно уважать, а не унижать. Позор образованной Европе делать карикатуры и осквернять любую религию. Это не демократия и свобода, это беспредел голубизны! Пусть тогда не жалуются, т.к. сами провоцируют людей другой религии на месть за оскорбления.
245
SeM M
Так это же не нормально совершать преступления из за карикатуры? Я чего-то не понимаю или как?
217
181
париж
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_4c8d2cb31b1ea9d41a9ad2ef44e6f85a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
charlie hebdo, париж, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, политика
ГРОЗНЫЙ, 27 окт — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона
за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.
Так он прокомментировал заявления Макрона о том, что во Франции не откажутся от публикации таких карикатур, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.
"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, Макрон называет "свободой слова" действия, оскорбительные для почти двух миллиардов мусульман мира, хотя не может не знать, что карикатуры на пророка "воспринимаются болезненно".
"Своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель", — считает глава Чечни.
Насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической гибели преподавателя в пригороде Парижа, добавил Кадыров, призвав президента Франции "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".
Шестнадцатого октября в пригороде Парижа восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который на уроках, посвященных свободе слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал это преступление террористическим актом.
Позже французский президент выступил с большой речью, в которой высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Cоответствующий законопроект, по его словам, представят 9 декабря.