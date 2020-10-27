https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html

Кадыров призвал Макрона прекратить нападки на ислам

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:24

2020-10-27T13:24

2020-10-27T15:57

charlie hebdo

париж

эммануэль макрон

рамзан кадыров

франция

политика

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> раскритиковал президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.Так он прокомментировал заявления Макрона о том, что во Франции не откажутся от публикации таких карикатур, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.По его словам, Макрон называет "свободой слова" действия, оскорбительные для почти двух миллиардов мусульман мира, хотя не может не знать, что карикатуры на пророка "воспринимаются болезненно".Насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической гибели преподавателя в пригороде Парижа, добавил Кадыров, призвав президента Франции "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".Шестнадцатого октября в пригороде Парижа восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который на уроках, посвященных свободе слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал это преступление террористическим актом.Позже французский президент выступил с большой речью, в которой высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Cоответствующий законопроект, по его словам, представят 9 декабря.

https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html

Vagner Tusk Полностью на стороне Рамзана, хоть и другой религии. Любую религию нужно уважать, а не унижать. Позор образованной Европе делать карикатуры и осквернять любую религию. Это не демократия и свобода, это беспредел голубизны! Пусть тогда не жалуются, т.к. сами провоцируют людей другой религии на месть за оскорбления. 245

SeM M Так это же не нормально совершать преступления из за карикатуры? Я чего-то не понимаю или как? 217

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париж

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

charlie hebdo, париж, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, политика