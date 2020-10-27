https://ria.ru/20201027/gibel-1581734409.html
В Забайкалье трехлетний ребенок погиб, провалившись под лед
Трехлетний ребенок из села Танха в Забайкалье ушел гулять вместе с другими детьми без присмотра взрослых, провалился под лед и погиб, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:47
2020-10-27T12:47
2020-10-27T12:47
забайкальский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Трехлетний ребенок из села Танха в <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкалье</a> ушел гулять вместе с другими детьми без присмотра взрослых, провалился под лед и погиб, сообщает СУСК РФ по региону."По версии следствия, в селе Танха 3-летний мальчик, гуляя по реке Кручина, провалился под лёд. Через несколько минут ребенка вытащил из-под воды находившийся рядом мужчина. Несмотря на это, мальчик через непродолжительное время скончался. Следователи установили, что родители ребенка отпустили его на улицу без присмотра. Мальчик вместе с другими малолетними детьми ушел на берег реки, где и произошла трагедия", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20200103/1563088416.html
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забайкальский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, происшествия