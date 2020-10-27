https://ria.ru/20201027/germaniya-1581754100.html

Экс-глава МИД Германии прокомментировал ухудшение отношений с США

Тон и отношения между Германией и США при президенте Дональде Трампе стали особенно жесткими, об этом свидетельствуют и санкции против "Северного потока - 2",... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:04

2020-10-27T14:04

2020-10-27T14:33

зигмар габриэль

северный поток — 2

мид германии

германия

сша

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<strong>БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости.</strong> Тон и отношения между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> при президенте <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональде Трампе</a> стали особенно жесткими, об этом свидетельствуют и санкции против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока - 2</a>", заявил на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, председатель "Атлантического моста" <a href="http://ria.ru/person_Zigmar_Gabriehl/" target="_blank" data-auto="true">Зигмар Габриэль</a>."Тон и отношения при президенте Трампе... стали особенно жесткими, конфликты между Германией и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> с одной стороны и США с другой были всегда, напоминаю о разногласиях по войне во <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнаме</a>, второй войне в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. Но впервые США приняли решение о санкциях против германо-российского или европейско-российского газового проекта", - сказал Габриэль."Подобные разногласия существовали всегда, но впервые германо-американский, европейско-американский фундамент стал настолько хрупок, как в настоящее время", - добавил экс-министр.Он пояснил, что данное развитие имеет геополитические причины, связанные с изменением фокуса в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> "с европейского на атлантический", а также связано с президентством Трампа, которое имеет "крайне важное значение для этих сложных, плохих отношений", которые существуют между США и ФРГ в настоящее время.Также Зигмар Габриэль заявил, что согласно исследованию, немецкое общество разделилось в оценке возможной победы Дональда Трампа на выборах в США почти поровну."Немцы практически в равной степени разделяют убеждение в победе Джо Байдена - 41,3 процента - и в победе Дональда Трампа (38,4) на выборах президента США на следующей неделе в начале ноября. Восточные немцы немного сильнее верят в переизбрание Трампа, чем западные, среди партий в это наиболее верят в "Альтернативе для Германии", - сказал Габриэль, представляя журналистам итоги проведенного "Атлантическим мостом" в начале октября исследования.По словам экс-министра, свыше 68 процентов участников исследования считают, что после избрания Байдена германо-американские отношения улучшатся. Почти 72 процента немцев полагают, что переизбрание Трампа приедет к дальнейшему ухудшению в отношениях с Вашингтоном. Почти половина (48%) считает, что ухудшение будет значительным, сказал Габриэль.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.

https://ria.ru/20201020/temnota-1580576282.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html

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германия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зигмар габриэль, северный поток — 2, мид германии, германия, сша, в мире