Юрист оценил решение суда о геноциде советского народа нацистами
18:26 27.10.2020 (обновлено: 18:40 27.10.2020)
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех виновников, которые до сих пор живы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Солецкий суд Новгородской области во вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
"Само слово геноцид фигурировало в Нюрнбергском процессе скорее в эмоциональном смысле, чем в юридическом. Правовой термин был сформулирован позже в Конвенции о предупреждении геноцида 1948 года. Тем не менее, разного рода фашистские преступники наказывались за конкретные уголовные или воинские преступления, а не за геноцид как таковой. Поэтому это решение о геноциде стало первым в истории российских судов", - сказал Аграновский.
Юрист предположил, что это решение может стать основой для расследований дел о геноциде, которые ранее оценены не были.
"Такого рода преступления не имеют срока давности. Некоторые фигуранты не только остались безнаказанными, но и до сих пор живы, поэтому может даже последовать вопрос об их экстрадиции. Насколько я знаю, у СК есть специальный отдел, который занимается расследованием нацистских преступлений", - пояснил адвокат.
Аграновский также подчеркнул, что для признания преступления геноцидом нужен большой список доказательств, в том числе исследование национального и этнического состава потерпевших.
"В Сталинграде, например, погибло огромное количество мирного населения в ходе боевых действий, и, естественно, фашисты несут за это ответственность. Но это не называют геноцидом, потому что в этот момент не было умысла на истребление какой-то национальной группы. Не все военные преступления, хотя многие из них не менее ужасны, можно признать геноцидом. Речь, скорее всего, пойдет о массовых убийствах мирного населения, которое не оказывало и не могло оказать сопротивления", — отметил юрист.