https://ria.ru/20201027/genotsid-1581814159.html

Юрист оценил решение суда о геноциде советского народа нацистами

Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:26

2020-10-27T18:26

2020-10-27T18:40

75 лет великой победы

жестяная горка

россия

вторая мировая война (1939-1945)

дмитрий аграновский

германия

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155793/07/1557930724_0:75:3092:1814_1400x0_80_0_0_a90cfd98fbc21e54a9339624825fbf5d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяная Горка</a> в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех виновников, которые до сих пор живы, заявил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>.Солецкий суд <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> во вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.Юрист предположил, что это решение может стать основой для расследований дел о геноциде, которые ранее оценены не были.Аграновский также подчеркнул, что для признания преступления геноцидом нужен большой список доказательств, в том числе исследование национального и этнического состава потерпевших."В <a href="http://ria.ru/location_Stalingrad/" target="_blank" data-auto="true">Сталинграде</a>, например, погибло огромное количество мирного населения в ходе боевых действий, и, естественно, фашисты несут за это ответственность. Но это не называют геноцидом, потому что в этот момент не было умысла на истребление какой-то национальной группы. Не все военные преступления, хотя многие из них не менее ужасны, можно признать геноцидом. Речь, скорее всего, пойдет о массовых убийствах мирного населения, которое не оказывало и не могло оказать сопротивления", — отметил юрист.

https://ria.ru/20200618/1573127606.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

жестяная горка

россия

германия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности. 2020-10-27T18:26 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, россия, вторая мировая война (1939-1945), дмитрий аграновский, германия, ссср, общество