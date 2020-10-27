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75 лет Великой Победы
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Юрист оценил решение суда о геноциде советского народа нацистами
Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:26
2020-10-27T18:40
75 лет великой победы
жестяная горка
россия
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий аграновский
германия
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяная Горка</a> в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех виновников, которые до сих пор живы, заявил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>.Солецкий суд <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> во вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.Юрист предположил, что это решение может стать основой для расследований дел о геноциде, которые ранее оценены не были.Аграновский также подчеркнул, что для признания преступления геноцидом нужен большой список доказательств, в том числе исследование национального и этнического состава потерпевших."В <a href="http://ria.ru/location_Stalingrad/" target="_blank" data-auto="true">Сталинграде</a>, например, погибло огромное количество мирного населения в ходе боевых действий, и, естественно, фашисты несут за это ответственность. Но это не называют геноцидом, потому что в этот момент не было умысла на истребление какой-то национальной группы. Не все военные преступления, хотя многие из них не менее ужасны, можно признать геноцидом. Речь, скорее всего, пойдет о массовых убийствах мирного населения, которое не оказывало и не могло оказать сопротивления", — отметил юрист.
https://ria.ru/20200618/1573127606.html
https://ria.ru/20200521/1571781093.html
жестяная горка
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Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности.
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жестяная горка, россия, вторая мировая война (1939-1945), дмитрий аграновский, германия, ссср, общество

Юрист оценил решение суда о геноциде советского народа нацистами

18:26 27.10.2020 (обновлено: 18:40 27.10.2020)
 
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Решение суда, признавшего убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году геноцидом, поможет добиться экстрадиции и привлечь к ответственности тех виновников, которые до сих пор живы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Солецкий суд Новгородской области во вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

"Само слово геноцид фигурировало в Нюрнбергском процессе скорее в эмоциональном смысле, чем в юридическом. Правовой термин был сформулирован позже в Конвенции о предупреждении геноцида 1948 года. Тем не менее, разного рода фашистские преступники наказывались за конкретные уголовные или воинские преступления, а не за геноцид как таковой. Поэтому это решение о геноциде стало первым в истории российских судов", - сказал Аграновский.

Юрист предположил, что это решение может стать основой для расследований дел о геноциде, которые ранее оценены не были.

"Такого рода преступления не имеют срока давности. Некоторые фигуранты не только остались безнаказанными, но и до сих пор живы, поэтому может даже последовать вопрос об их экстрадиции. Насколько я знаю, у СК есть специальный отдел, который занимается расследованием нацистских преступлений", - пояснил адвокат.

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Аграновский также подчеркнул, что для признания преступления геноцидом нужен большой список доказательств, в том числе исследование национального и этнического состава потерпевших.
Сталинграде, например, погибло огромное количество мирного населения в ходе боевых действий, и, естественно, фашисты несут за это ответственность. Но это не называют геноцидом, потому что в этот момент не было умысла на истребление какой-то национальной группы. Не все военные преступления, хотя многие из них не менее ужасны, можно признать геноцидом. Речь, скорее всего, пойдет о массовых убийствах мирного населения, которое не оказывало и не могло оказать сопротивления", — отметил юрист.
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75 лет Великой ПобедыЖестяная ГоркаРоссияВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий АграновскийГерманияСССРОбщество
 
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