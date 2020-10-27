https://ria.ru/20201027/gaz-1581848493.html
СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
Состояние учеников одной из школ Таганрога Ростовской области, отравившихся газом в раздевалке после физкультуры, удовлетворительное, их отпустили из больницы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:51
2020-10-27T22:51
2020-10-27T22:51
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Состояние учеников одной из школ Таганрога <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast" target="_blank">Ростовской области</a>, отравившихся газом в раздевалке после физкультуры, удовлетворительное, их отпустили из больницы домой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.Ранее представитель администрации <a href="https://ria.ru/location_Taganrog" target="_blank">Таганрога </a>сообщил РИА Новости, что в понедельник в школе номер 24 кто-то распылил, предположительно, газ из перцового баллончика. Семеро детей были госпитализированы.По данным Гагалаевой, инцидент произошел в раздевалке после урока физкультуры учащихся 8 класса. Подростки почувствовали резкий запах, у них начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, а также сильный кашель. Семь человек доставили в больницу, где у них диагностировали отравление неизвестным газом."В настоящее время все они находятся в удовлетворительном состоянии и отпущены домой", - сказала она.Следователи организовали проверку по факту происшествия. Они уже осмотрели раздевалки, где изъяли образцы воздуха для химической экспертизы. Ведутся опросы учащихся, их родителей, сотрудников школы и медработников.
https://ria.ru/20200924/napadenie-1577686869.html
https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578478453.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия