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В Таганроге школьники попали в больницу из-за распыленного перцового газа
Семеро учащихся школы номер 24 Таганрога Ростовской области попали в больницу, предположительно, из-за распыленного в школе газа из перцового баллончика,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:01
2020-10-27T22:01
россия
ростовская область
таганрог
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Семеро учащихся школы номер 24 <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганрога</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> попали в больницу, предположительно, из-за распыленного в школе газа из перцового баллончика, сообщил РИА Новости представитель администрации города.По его словам, инцидент произошел в школе в понедельник.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, инцидент произошел на уроке физкультуры. По его информации, пострадали пятеро детей - один мальчик и четыре девочки.
https://ria.ru/20201022/avtobus-1581032747.html
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россия
ростовская область
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россия, ростовская область, таганрог, происшествия

В Таганроге школьники попали в больницу из-за распыленного перцового газа

22:01 27.10.2020
 
© Depositphotos / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / Oleg Belov
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Семеро учащихся школы номер 24 Таганрога Ростовской области попали в больницу, предположительно, из-за распыленного в школе газа из перцового баллончика, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
По его словам, инцидент произошел в школе в понедельник.
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"Кто-то распылил, предположительно, газ из перцового баллончика. Семеро детей были госпитализированы в детскую городскую больницу", - сказал он, добавив, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, инцидент произошел на уроке физкультуры. По его информации, пострадали пятеро детей - один мальчик и четыре девочки.
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РоссияРостовская областьТаганрогПроисшествия
 
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