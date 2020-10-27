https://ria.ru/20201027/gaz-1581844231.html

В Таганроге школьники попали в больницу из-за распыленного перцового газа

Семеро учащихся школы номер 24 Таганрога Ростовской области попали в больницу, предположительно, из-за распыленного в школе газа из перцового баллончика,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:01

2020-10-27T22:01

2020-10-27T22:01

россия

ростовская область

таганрог

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Семеро учащихся школы номер 24 <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганрога</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> попали в больницу, предположительно, из-за распыленного в школе газа из перцового баллончика, сообщил РИА Новости представитель администрации города.По его словам, инцидент произошел в школе в понедельник.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, инцидент произошел на уроке физкультуры. По его информации, пострадали пятеро детей - один мальчик и четыре девочки.

https://ria.ru/20201022/avtobus-1581032747.html

https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html

россия

ростовская область

таганрог

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, таганрог, происшествия