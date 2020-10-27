Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия никому не навязывает свой газ, а разговоры о зависимости от него европейских стран нацелены на то, чтобы посеять необоснованные сомнения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью хорватской газете "Вечерни Лист".
"Наша страна на протяжении многих десятилетий была и остается надежным и честным партнером в плане поставок энергоносителей. В Загребе это очень хорошо известно. Как и то, что никакой политической подоплеки газовые контракты с нами не имеют, речь идет о чистой коммерции. Разговоры о пресловутой "зависимости" Хорватии и других европейских государств от российского газа мы, конечно, слышали, но ничего, кроме стремления посеять необоснованные сомнения, в них не находим. Никому и ничего не навязываем, а все заключенные контракты исполняем со всей ответственностью", - сказал Лавров.
Комментируя тему строительства терминала СПГ на острове Крк, которое софинансирует Евросоюз, министр подчеркнул, что Россия уважает право любой страны самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать оптимальные источники поставок энергоносителей.
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"Мы совершенно не против конкуренции. Но здоровой, честной конкуренции, основанной на рыночных принципах, а не политических лозунгах времен холодной войны", - отметил Лавров.
"Проект сооружения терминала СПГ на о. Крк является сугубо внутренним делом Хорватии. Если хорватские коллеги считают, что для экономики страны лучше покупать сжиженный, а не более дешевый трубопроводный газ, – пожалуйста. Каждый вправе просчитывать собственную выгоду", - сказал он.
Предполагается, что объем нового СПГ-терминала на хорватском острове Крк в Адриатическом море составит около 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Проект плавучего СПГ-терминала будет совместно профинансирован правительством страны, ЕС и местными энергокомпаниями.
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