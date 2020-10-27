https://ria.ru/20201027/gaz-1581680586.html

Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров

Россия никому не навязывает свой газ, а разговоры о зависимости от него европейских стран нацелены на то, чтобы посеять необоснованные сомнения, заявил глава... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T00:05

2020-10-27T00:05

2020-10-27T00:05

россия

сергей лавров

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> никому не навязывает свой газ, а разговоры о зависимости от него европейских стран нацелены на то, чтобы посеять необоснованные сомнения, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью хорватской газете "<a href="https://www.vecernji.hr/" target="_blank">Вечерни Лист</a>".Комментируя тему строительства терминала СПГ на острове Крк, которое софинансирует <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, министр подчеркнул, что Россия уважает право любой страны самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать оптимальные источники поставок энергоносителей."Мы совершенно не против конкуренции. Но здоровой, честной конкуренции, основанной на рыночных принципах, а не политических лозунгах времен холодной войны", - отметил Лавров."Проект сооружения терминала СПГ на о. Крк является сугубо внутренним делом <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a>. Если хорватские коллеги считают, что для экономики страны лучше покупать сжиженный, а не более дешевый трубопроводный газ, – пожалуйста. Каждый вправе просчитывать собственную выгоду", - сказал он.Предполагается, что объем нового СПГ-терминала на хорватском острове Крк в <a href="http://ria.ru/location_Adriaticheskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Адриатическом море</a> составит около 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Проект плавучего СПГ-терминала будет совместно профинансирован правительством страны, ЕС и местными энергокомпаниями.

https://ria.ru/20201017/turtsiya-1580282935.html

https://ria.ru/20201016/gaz-1580180783.html

Stas Dremov Каждый год, в преддверии Зимы начинается любимая кремлевская игра : руки тянутся к крану, чтобы его закрыть. 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, экономика