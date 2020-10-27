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https://ria.ru/20201027/gayzer-1581709057.html
Экс-главу Коми Гайзера этапируют в СИЗО Сыктывкара из-за нового дела
Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера этапируют в СИЗО-1 Сыктывкара для рассмотрения нового дела о превышении полномочий, сообщили... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:39
2020-10-27T10:39
дело в отношении властей коми
вячеслав гайзер
сыктывкар
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. </strong>Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Gajjzer/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Гайзера</a> этапируют в СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Syktyvkar/" target="_blank" data-auto="true">Сыктывкара</a> для рассмотрения нового дела о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сыктывкарского городского суда."Для рассмотрения дела Гайзер будет этапирован из исправительного учреждения, где сейчас отбывает наказание, в СИЗО-1 Сыктывкара", - сказали в пресс-службе суда.По словам собеседника, новое дело Гайзера через автоматизированную информационную систему распределения дел передано в производство судьи Надежде Сарвилиной."Рассмотрение дела ориентировочно начнется в начале декабря", - добавили в пресс-службе.Уголовное дело о превышении должностных полномочий было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер, получивший 11 лет лишения свободы и оштрафованный на 160 миллионов рублей, и его соучастники уже осуждены.По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Отмечается, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20190610/1555448538.html
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дело в отношении властей коми, вячеслав гайзер, сыктывкар, происшествия

Экс-главу Коми Гайзера этапируют в СИЗО Сыктывкара из-за нового дела

10:39 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера этапируют в СИЗО-1 Сыктывкара для рассмотрения нового дела о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
"Для рассмотрения дела Гайзер будет этапирован из исправительного учреждения, где сейчас отбывает наказание, в СИЗО-1 Сыктывкара", - сказали в пресс-службе суда.
По словам собеседника, новое дело Гайзера через автоматизированную информационную систему распределения дел передано в производство судьи Надежде Сарвилиной.
"Рассмотрение дела ориентировочно начнется в начале декабря", - добавили в пресс-службе.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
Уголовное дело о превышении должностных полномочий было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер, получивший 11 лет лишения свободы и оштрафованный на 160 миллионов рублей, и его соучастники уже осуждены.
По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Отмечается, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.
 
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Дело в отношении властей КомиВячеслав ГайзерСыктывкарПроисшествия
 
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