https://ria.ru/20201027/galerei-1581636396.html
"Ассоциация галерей" создана в России
"Ассоциация галерей" (АГА), в которую сейчас входит 13 галерей современного искусства создана в России, сообщила в понедельник на пресс-конференции онлайн член... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T04:05
2020-10-27T04:05
2020-10-27T04:05
культура
галерея "триумф"
новости культуры
василий церетели
винзавод
софья троценко
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> "Ассоциация галерей" (АГА), в которую сейчас входит 13 галерей современного искусства создана в России, сообщила в понедельник на пресс-конференции онлайн член правления ассоциации, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко."Я очень надеюсь, что это начало большого пути для нас всех... Ассоциация - это, в первую очередь, объединение российских галерей именно современного искусства. Цель - совместно представлять интересы отрасли, в первую очередь нам важны поддержка, развитие современного искусства, обеспечение роста рынка и развитие практик коллекционирования", - сказала Троценко.По ее словам, сейчас в ассоциацию входит 13 московских галерей, которые максимально активны. Троценко отметила, что пандемия и связанный с ней кризис в музейной сфере - это самое лучшее время для объединения."У всех участников арт-рынка есть свой разный накопленный опыт, и позитивный, и негативный, сейчас будет очень полезно, чтобы все галереи объединились в рамках этого опыта и сделать что-то вместе для российского рынка", - сказала Троценко.В планах АГА - формирование единого информационного пространства, образовательная деятельность, развитие и укрепление международных связей, разработкой мер, направленных на получение льгот для галерей, взаимодействие с государством, в частности, упрощение таможенного режима для галерей."Кризис показал, что в отдельности голоса участников арт-рынка не так заметны... Мы очень надеемся, что объединение даст возможность усилить наши голоса и показать тот объем работы, который происходит", - добавила Троценко.По словам Троценко, также планируется вводить форматы ассоциированного члена ассоциации и партнера ассоциации.Директор Московского музея современного искусства (MMOMA) Василий Церетели подчеркнул, что создание ассоциации – это большое событие в мире культуры. Совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин выразил надежду, что теперь появятся "фланги и тыл", так как впереди предстоят "совсем не жирные годы", надо научиться выживать.
https://ria.ru/20200424/1570343286.html
https://ria.ru/20200911/vystavka-1576892339.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галерея "триумф", новости культуры, василий церетели, винзавод, софья троценко
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. "Ассоциация галерей" (АГА), в которую сейчас входит 13 галерей современного искусства создана в России, сообщила в понедельник на пресс-конференции онлайн член правления ассоциации, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.
"Я очень надеюсь, что это начало большого пути для нас всех... Ассоциация - это, в первую очередь, объединение российских галерей именно современного искусства. Цель - совместно представлять интересы отрасли, в первую очередь нам важны поддержка, развитие современного искусства, обеспечение роста рынка и развитие практик коллекционирования", - сказала Троценко.
По ее словам, сейчас в ассоциацию входит 13 московских галерей, которые максимально активны. Троценко отметила, что пандемия и связанный с ней кризис в музейной сфере - это самое лучшее время для объединения.
"У всех участников арт-рынка есть свой разный накопленный опыт, и позитивный, и негативный, сейчас будет очень полезно, чтобы все галереи объединились в рамках этого опыта и сделать что-то вместе для российского рынка", - сказала Троценко.
В планах АГА - формирование единого информационного пространства, образовательная деятельность, развитие и укрепление международных связей, разработкой мер, направленных на получение льгот для галерей, взаимодействие с государством, в частности, упрощение таможенного режима для галерей.
"Кризис показал, что в отдельности голоса участников арт-рынка не так заметны... Мы очень надеемся, что объединение даст возможность усилить наши голоса и показать тот объем работы, который происходит", - добавила Троценко.
По словам Троценко, также планируется вводить форматы ассоциированного члена ассоциации и партнера ассоциации.
Директор Московского музея современного искусства (MMOMA) Василий Церетели подчеркнул, что создание ассоциации – это большое событие в мире культуры. Совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин выразил надежду, что теперь появятся "фланги и тыл", так как впереди предстоят "совсем не жирные годы", надо научиться выживать.