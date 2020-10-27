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Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:35
2020-10-27T18:35
культура
россия
карен шахназаров
владимир путин
мосфильм
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами.На заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции кинорежиссер <a href="https://ria.ru/person_Karen_SHakhnazarov" target="_blank">Карен Шахназаров</a> рассказал президенту, что киностудия "Мосфильм", как унитарное предприятие, обязана перечислять в федеральный бюджет часть чистой прибыли. Он попросил главу государства уменьшить долю таких отчислений за 2020 год, как было сделано в 2019 году.Также режиссер рассказал президенту об инициативе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF" target="_blank">Минкультуры</a> показывать в школах национальное классическое кино. Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу. "Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино. Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и "Балладу о солдате", и "Обыкновенный фашизм", и десятки других замечательных картин", - отметил он, уточнив, что советское кино можно показывать со второго класса.
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россия, карен шахназаров, владимир путин, мосфильм, образование - общество, общество

Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах

18:35 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами.
На заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал президенту, что киностудия "Мосфильм", как унитарное предприятие, обязана перечислять в федеральный бюджет часть чистой прибыли. Он попросил главу государства уменьшить долю таких отчислений за 2020 год, как было сделано в 2019 году.
Также режиссер рассказал президенту об инициативе Минкультуры показывать в школах национальное классическое кино. Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу. "Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино. Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и "Балладу о солдате", и "Обыкновенный фашизм", и десятки других замечательных картин", - отметил он, уточнив, что советское кино можно показывать со второго класса.

"По поводу выплаты из прибыли - я переговорю обязательно с правительством, с Минфином. Что касается показа наших отечественных фильмов в школах - хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим. Благодарю вас", - отреагировал Путин.

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КультураРоссияКарен ШахназаровВладимир ПутинМосфильмОбразование - ОбществоОбщество
 
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