Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами.
На заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал президенту, что киностудия "Мосфильм", как унитарное предприятие, обязана перечислять в федеральный бюджет часть чистой прибыли. Он попросил главу государства уменьшить долю таких отчислений за 2020 год, как было сделано в 2019 году.
Также режиссер рассказал президенту об инициативе Минкультуры показывать в школах национальное классическое кино. Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу. "Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино. Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и "Балладу о солдате", и "Обыкновенный фашизм", и десятки других замечательных картин", - отметил он, уточнив, что советское кино можно показывать со второго класса.
"По поводу выплаты из прибыли - я переговорю обязательно с правительством, с Минфином. Что касается показа наших отечественных фильмов в школах - хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим. Благодарю вас", - отреагировал Путин.
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