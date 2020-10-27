https://ria.ru/20201027/filmy-1581815885.html

Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:35

2020-10-27T18:35

2020-10-27T18:35

культура

россия

карен шахназаров

владимир путин

мосфильм

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах и обещал обсудить ее с коллегами.На заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции кинорежиссер <a href="https://ria.ru/person_Karen_SHakhnazarov" target="_blank">Карен Шахназаров</a> рассказал президенту, что киностудия "Мосфильм", как унитарное предприятие, обязана перечислять в федеральный бюджет часть чистой прибыли. Он попросил главу государства уменьшить долю таких отчислений за 2020 год, как было сделано в 2019 году.Также режиссер рассказал президенту об инициативе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF" target="_blank">Минкультуры</a> показывать в школах национальное классическое кино. Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу. "Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино. Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и "Балладу о солдате", и "Обыкновенный фашизм", и десятки других замечательных картин", - отметил он, уточнив, что советское кино можно показывать со второго класса.

https://ria.ru/20191001/1559326887.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карен шахназаров, владимир путин, мосфильм, образование - общество, общество