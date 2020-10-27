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Омская область
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Фасады домов Омской области отремонтировали по новой технологии
Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:20
2020-10-27T15:19
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 27 окт - РИА Новости</strong>. Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства." По программе капремонта кроме обновления фасадов подрядчики ремонтируют крыши, инженерные системы, подвалы, фундаменты и меняют лифты.Отмечается, что ремонт фасадов проводится с применением новой технологии - декоративной штукатурки, нанесения так называемой "шубы", разновидности технологии нанесения "мокрого" фасада. Как отмечают в облправительстве, декоративная штукатурка с шероховатой поверхностью эстетичная и функциональная.Перед нанесением "шубы" поверхность тщательно очищают от старого покрытия, убирают пыль, прикрепляют набивную сетку. Далее по технологии наносят грунтовку, после чего приступают к нанесению декоративного слоя. Как отмечают в пресс-службе правительства, за счет слоя такой штукатурки толщиной 20-35 миллиметров дом защищен от осадков и выветривания. Дополнительным защитным слоем служит краска. Покрытие может прослужить до 30 лет.
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60
общество

Фасады домов Омской области отремонтировали по новой технологии

13:20 27.10.2020 (обновлено: 15:19 27.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиФасады 348 домов Омской области отремонтировали по новой технологии
Фасады 348 домов Омской области отремонтировали по новой технологии - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства."
"Согласно краткосрочному плану, утвержденному минэнерго Омской области, в этом году фонд капремонта проводит строительно-монтажные работы в 614 домах, их них 348 домов сдано, осталось принять 266 домов", - отмечается в сообщении.
По программе капремонта кроме обновления фасадов подрядчики ремонтируют крыши, инженерные системы, подвалы, фундаменты и меняют лифты.
"Благодаря большой совместной работе правительства Омской области, министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, фонда капремонта, подрядчиков, собственников помещений мы имеем вместо старых обшарпанных стен новые фасады, новый облик, безопасность и комфорт. Современный ремонт фасадов – это не только красивый внешний вид. Ремонт помогает защитить дом от теплопотерь и продлевает срок службы дома", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Марины Степановой.
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Отмечается, что ремонт фасадов проводится с применением новой технологии - декоративной штукатурки, нанесения так называемой "шубы", разновидности технологии нанесения "мокрого" фасада. Как отмечают в облправительстве, декоративная штукатурка с шероховатой поверхностью эстетичная и функциональная.
Перед нанесением "шубы" поверхность тщательно очищают от старого покрытия, убирают пыль, прикрепляют набивную сетку. Далее по технологии наносят грунтовку, после чего приступают к нанесению декоративного слоя. Как отмечают в пресс-службе правительства, за счет слоя такой штукатурки толщиной 20-35 миллиметров дом защищен от осадков и выветривания. Дополнительным защитным слоем служит краска. Покрытие может прослужить до 30 лет.
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