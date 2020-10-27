https://ria.ru/20201027/fasad-1581743356.html
Фасады домов Омской области отремонтировали по новой технологии
Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:20
2020-10-27T13:20
2020-10-27T15:19
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 27 окт - РИА Новости</strong>. Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства." По программе капремонта кроме обновления фасадов подрядчики ремонтируют крыши, инженерные системы, подвалы, фундаменты и меняют лифты.Отмечается, что ремонт фасадов проводится с применением новой технологии - декоративной штукатурки, нанесения так называемой "шубы", разновидности технологии нанесения "мокрого" фасада. Как отмечают в облправительстве, декоративная штукатурка с шероховатой поверхностью эстетичная и функциональная.Перед нанесением "шубы" поверхность тщательно очищают от старого покрытия, убирают пыль, прикрепляют набивную сетку. Далее по технологии наносят грунтовку, после чего приступают к нанесению декоративного слоя. Как отмечают в пресс-службе правительства, за счет слоя такой штукатурки толщиной 20-35 миллиметров дом защищен от осадков и выветривания. Дополнительным защитным слоем служит краска. Покрытие может прослужить до 30 лет.
https://ria.ru/20201022/dorogi-1581062298.html
https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства."
"Согласно краткосрочному плану, утвержденному минэнерго Омской области, в этом году фонд капремонта проводит строительно-монтажные работы в 614 домах, их них 348 домов сдано, осталось принять 266 домов", - отмечается в сообщении.
По программе капремонта кроме обновления фасадов подрядчики ремонтируют крыши, инженерные системы, подвалы, фундаменты и меняют лифты.
"Благодаря большой совместной работе правительства Омской области, министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, фонда капремонта, подрядчиков, собственников помещений мы имеем вместо старых обшарпанных стен новые фасады, новый облик, безопасность и комфорт. Современный ремонт фасадов – это не только красивый внешний вид. Ремонт помогает защитить дом от теплопотерь и продлевает срок службы дома", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Марины Степановой.
Отмечается, что ремонт фасадов проводится с применением новой технологии - декоративной штукатурки, нанесения так называемой "шубы", разновидности технологии нанесения "мокрого" фасада. Как отмечают в облправительстве, декоративная штукатурка с шероховатой поверхностью эстетичная и функциональная.
Перед нанесением "шубы" поверхность тщательно очищают от старого покрытия, убирают пыль, прикрепляют набивную сетку. Далее по технологии наносят грунтовку, после чего приступают к нанесению декоративного слоя. Как отмечают в пресс-службе правительства, за счет слоя такой штукатурки толщиной 20-35 миллиметров дом защищен от осадков и выветривания. Дополнительным защитным слоем служит краска. Покрытие может прослужить до 30 лет.