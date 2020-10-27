https://ria.ru/20201027/fasad-1581743356.html

Фасады домов Омской области отремонтировали по новой технологии

Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:20

2020-10-27T13:20

2020-10-27T15:19

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 27 окт - РИА Новости</strong>. Отделку домов Омской области обновили по современной технологии монтажа "мокрого" фасада, такой способ помогает сохранить здания, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства." По программе капремонта кроме обновления фасадов подрядчики ремонтируют крыши, инженерные системы, подвалы, фундаменты и меняют лифты.Отмечается, что ремонт фасадов проводится с применением новой технологии - декоративной штукатурки, нанесения так называемой "шубы", разновидности технологии нанесения "мокрого" фасада. Как отмечают в облправительстве, декоративная штукатурка с шероховатой поверхностью эстетичная и функциональная.Перед нанесением "шубы" поверхность тщательно очищают от старого покрытия, убирают пыль, прикрепляют набивную сетку. Далее по технологии наносят грунтовку, после чего приступают к нанесению декоративного слоя. Как отмечают в пресс-службе правительства, за счет слоя такой штукатурки толщиной 20-35 миллиметров дом защищен от осадков и выветривания. Дополнительным защитным слоем служит краска. Покрытие может прослужить до 30 лет.

https://ria.ru/20201022/dorogi-1581062298.html

https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество