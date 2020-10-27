https://ria.ru/20201027/f-35-1581727225.html

В США отложили запуск производства истребителей F-35

Пентагон вынужден отложить запуск полномасштабного производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за задержки с проведением... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:14

2020-10-27T12:14

2020-10-27T12:14

министерство обороны сша

f-35

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> вынужден отложить запуск полномасштабного производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a> из-за задержки с проведением испытаний, сообщает портал <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defence News</a>.Как сообщает издание, прежде чем заместитель министра обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эллен Лорд даст разрешение на запуск производства, истребители должны пройти ряд испытательных тестов в условиях комплексного моделирования, имитирующих серьезные угрозы, которые невозможно воспроизвести в реальных летных испытаниях.Представитель замминистра обороны Джессика Максвелл сообщила, что такие испытания были перенесены с декабря 2020 года на 2021 год без конкретизации месяца.Как отмечает портал, решение о запуске производства может быть отложено до конца следующего года. Издание пишет, что даже если испытательные тесты состоятся в начале 2021 года, потребуется время, чтобы оценить их результаты и составить отчет.Портал также добавляет, что запуск полномасштабного производства F-35 является, скорее, символическим решением, так как Пентагон уже закупает истребители в таком количестве, которое можно было бы квалифицировать как серийное производство. Ведомство уже приобрело 134 истребителя и передало часть из них союзникам США.

https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html

https://ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html

Make Yellowstone Great Again F-35 единственный самолёт в мире, который не долетает, а доезжает до позиций врага 53

Александр Нелиберда А ещё на Луну собрались? Пусть лучше Голливуд дальше развивают, там у них лучше получается, там и с полётами на Луну попроще и подешевле. 22

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, f-35, сша, в мире