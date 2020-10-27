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Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики
Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:54
2020-10-27T17:54
россия
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">Правительство</a> продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, следует из распоряжения кабмина."В основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных указанным распоряжением: а) в наименовании слова "до 2024 года" заменить словами "до 2035 года", - говорится в документе.В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.Принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определенными корректировками до 2035 года.
https://ria.ru/20201005/energetika-1578219719.html
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россия, правительство рф, экономика

Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики

17:54 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, следует из распоряжения кабмина.
"В основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных указанным распоряжением: а) в наименовании слова "до 2024 года" заменить словами "до 2035 года", - говорится в документе.
В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определенными корректировками до 2035 года.
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