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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/emily-ratajkowski-1581745238.html
Супермодель Эмили Ратаковски объявила о беременности
Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:38
2020-10-27T18:38
шоубиз
эмили ратаковски
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звезды
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями. Ратаковски снялась с округлившимся животом для digital-обложки журнала Vogue. Для издания она также <a href="https://www.foxnews.com/entertainment/emily-ratajkowski-pregnant" target="_blank">написала</a> эссе, в котором объясняет, почему не хочет знать пол будущего малыша. В эссе модель поясняет, что таким образом она хочет навязать ребенку "как можно меньше гендерных стереотипов". Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард поженились в феврале 2018 года. По ее словам, они решили узаконить отношения всего через несколько месяцев после знакомства.
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эмили ратаковски, знаменитости, звезды

Супермодель Эмили Ратаковски объявила о беременности

18:38 27.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски на Каннском кинофестивале
Модель Эмили Ратаковски на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями.
Ратаковски снялась с округлившимся животом для digital-обложки журнала Vogue. Для издания она также написала эссе, в котором объясняет, почему не хочет знать пол будущего малыша.

"Когда мы с мужем говорим друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений связан с полом. Нам нравится отвечать, что мы не хотим знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и пока он сам не сообщит нам об этом. Все над этим смеются", — подчеркивает Ратаковски в тексте.

В эссе модель поясняет, что таким образом она хочет навязать ребенку "как можно меньше гендерных стереотипов".
Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард поженились в феврале 2018 года. По ее словам, они решили узаконить отношения всего через несколько месяцев после знакомства.
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