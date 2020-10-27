https://ria.ru/20201027/emily-ratajkowski-1581745238.html

Супермодель Эмили Ратаковски объявила о беременности

Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:38

2020-10-27T18:38

2020-10-27T18:38

шоубиз

эмили ратаковски

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звезды

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями. Ратаковски снялась с округлившимся животом для digital-обложки журнала Vogue. Для издания она также <a href="https://www.foxnews.com/entertainment/emily-ratajkowski-pregnant" target="_blank">написала</a> эссе, в котором объясняет, почему не хочет знать пол будущего малыша. В эссе модель поясняет, что таким образом она хочет навязать ребенку "как можно меньше гендерных стереотипов". Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард поженились в феврале 2018 года. По ее словам, они решили узаконить отношения всего через несколько месяцев после знакомства.

https://ria.ru/20201021/nyusha-1580800660.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмили ратаковски, знаменитости, звезды