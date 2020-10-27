Супермодель Эмили Ратаковски объявила о беременности
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Эмили Ратаковски на Каннском кинофестивале
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в инстаграме о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями.
Ратаковски снялась с округлившимся животом для digital-обложки журнала Vogue. Для издания она также написала эссе, в котором объясняет, почему не хочет знать пол будущего малыша.
"Когда мы с мужем говорим друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений связан с полом. Нам нравится отвечать, что мы не хотим знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и пока он сам не сообщит нам об этом. Все над этим смеются", — подчеркивает Ратаковски в тексте.
В эссе модель поясняет, что таким образом она хочет навязать ребенку "как можно меньше гендерных стереотипов".
Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард поженились в феврале 2018 года. По ее словам, они решили узаконить отношения всего через несколько месяцев после знакомства.
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