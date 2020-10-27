https://ria.ru/20201027/ekspotsentr-1581809824.html

"Химия-2020" собрала в "Экспоцентре" 120 лидеров отрасли

Новейшие достижения отечественной химической промышленности и науки демонстрирует открывшаяся во вторник в Москве 23-я международная выставка "Химия-2020". РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:14

2020-10-27T18:14

2020-10-27T18:14

россия

химия

экспоцентр

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Новейшие достижения отечественной химической промышленности и науки демонстрирует открывшаяся во вторник в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> 23-я международная выставка "Химия-2020"."В этом году выставка отмечает свой юбилей – 55 лет. Это один из старейших проектов "Экспоцентра". Да, она проводится в особых условиях, но главное, что ее удалось собрать. Участвует в выставке 120 компаний, представлено множество разделов: это и нефтегазовая химия, и цифровизация, и автоматизация, и аналитика, и многое другое. Выставка сопровождается большой деловой программой: семинары, мастер-классы… Впервые мы проводим так называемую зону инновационных проектов - <a href="https://www.chemistry-expo.ru/ru/startup_chemzone_participants/">Startup Chemzone</a>, в которой примут участие 11 предприятий среднего и малого бизнеса", - сказал генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Сергей Беднов.Лидеры рынка, а также представители малого и среднего бизнеса покажут на выставке лучшие технологии, оборудование и инновационные разработки для химической и нефтехимической промышленности, а также химическую продукцию для машиностроения, пищевой и медицинской промышленности, ВПК и агропромышленного комплекса. Немаловажная роль на выставке отводится и химическим вузам страны.Помимо российских компаний, свою продукцию продемонстрируют экспоненты из Белоруссии, Германии, Казахстана и Японии. Однако для отечественных участников выставка имеет особое значение."Сегодня химпром является базовой отраслью обрабатывающей промышленности России, ее доля занимает в экономике страны более 10%. В начале года отечественный химпром, по известным причинам, столкнулся с серьезными трудностями. Произошли задержки в поставках и снижение деловой активности в глобальном масштабе. Но это проверило отрасль на устойчивость и гибкость, и одним из ее достижений сегодня является то, что предприятия в пандемию практически молниеносно переориентировали свое производство на выпуск необходимой антиковидной продукции - это и кожные антисептики, и средства дезинфекции, что позволило наладить бесперебойные поставки данной продукции в медучреждения и обеспечить население средствами защиты", - сказал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.Весной, в пик борьбы с коронавирусной инфекцией буквально за три месяца удалось нарастить объемы производства кожных антисептиков в восемь раз, медицинских перчаток – в десять, защитных очков – более, чем в пять раз, уточнил он."Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, в российском химпроме сегодня вводятся новые мощности, создаются дополнительные рабочие места. И хотя за первый квартал объем производства упал на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и шесть месяцев мы закрыли с падением в 3,8%, но, если мы посмотрим итоги за девять месяцев, объем производства у нас восстановил положительную динамику и вышел по показателям в плюс на 0,1%. Это означает, что мы нагнали темпы производства", - отметил Иванов.Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, в свою очередь, поблагодарил участников выставки за "преданность отрасли и делу"."Эпидемия закончится, а сектор останется. Химия и, в частности, нефтехимия – одна из основ развития будущего. Различная продукция крупнотоннажной нефтехимии увеличивает от полутора до четырех раз стоимость базового сырья. Это выигрывает и по сравнению с нефтепереработкой, и с другим использованием данного сырьевого ресурса. Мы обладаем гигантским потенциалом, но, чтобы его раскрыть, необходима координация отрасли, правительства, инвесторов. Именно с этой целью правительством страны буквально на днях был принят законопроект о создании инвестиционных стимулов для крупнотоннажной нефтехимии. Мы связываем с этим очень большие надежды. И сейчас требуется создание правильной экосистемы – взаимодействия между ее сегментами", - подчеркнул Сорокин.Этой цели и послужит выставка "Химия-2020", которая, по словам замминистра энергетики, собирает всех участников отрасли и позволяет обмениваться идеями, а главное, делиться проблемами, "потому что все развитие идет через вызовы и решение этих проблем". Так, главным мероприятием деловой программы выставки станет VIII Московский международный химический форум (ММХФ), который признан крупнейшей отраслевой дискуссионной площадкой с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России.Продлится выставка "Химия-2020" до 30 октября.

https://ria.ru/20201001/fotovystavka-1578069100.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, химия, экспоцентр, экономика