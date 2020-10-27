https://ria.ru/20201027/ekonomika-1581703296.html
В Moody's оценили устойчивость России к потрясениям на фоне пандемии
Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
распространение нового коронавируса
россия
moody’s investors service
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).По его словам, принятые правительством РФ меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к "наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам"."Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - добавил Вольманн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201022/obednenie-1581023523.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, moody’s investors service, экономика
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
"Улучшившаяся за последние годы кредитоспособность России повышает ее устойчивость к потрясениям и поможет правительству справиться с резким снижением в краткосрочной перспективе экономических и бюджетных показателей в результате пандемии и низких цен на нефть", - считает эксперт.
По его словам, принятые правительством РФ меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к "наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам".
"Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - добавил Вольманн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф