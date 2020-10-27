https://ria.ru/20201027/ekonomika-1581703296.html

В Moody's оценили устойчивость России к потрясениям на фоне пандемии

Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:09

2020-10-27T10:09

2020-10-27T10:09

распространение нового коронавируса

россия

moody’s investors service

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1400x0_80_0_0_7dde0d40ea9d5ee0f980d10601df9a0d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).По его словам, принятые правительством РФ меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к "наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам"."Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - добавил Вольманн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/obednenie-1581023523.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, moody’s investors service, экономика