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https://ria.ru/20201027/ekonomika-1581703296.html
В Moody's оценили устойчивость России к потрясениям на фоне пандемии
Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
распространение нового коронавируса
россия
moody’s investors service
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).По его словам, принятые правительством РФ меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к "наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам"."Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - добавил Вольманн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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россия, moody’s investors service, экономика

В Moody's оценили устойчивость России к потрясениям на фоне пандемии

10:09 27.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России сумеют справиться со спадом экономических показателей на фоне пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
"Улучшившаяся за последние годы кредитоспособность России повышает ее устойчивость к потрясениям и поможет правительству справиться с резким снижением в краткосрочной перспективе экономических и бюджетных показателей в результате пандемии и низких цен на нефть", - считает эксперт.
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По его словам, принятые правительством РФ меры противостояния внешним потрясениям последних лет привели к "наращиванию финансовых буферов страны и повышению ее устойчивости к шокам".
"Если мы посмотрим на меры правительства в области налогово-бюджетной политики, их масштаб заметно вырос за год после относительно медленного старта. Если вы добавите новые фискальные меры к уже существующим мерам стимулирования экономики, запланированным на этот год, вы увидите, что пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами. Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - добавил Вольманн.
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Распространение нового коронавирусаРоссияMoody’s Investors ServiceЭкономика
 
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