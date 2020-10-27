https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

"Потом все сломали". С чем связана серия экологических катастроф в России

Еще не забылась история о гибели морских животных на Камчатке, а новости о других ЧП посыпались одна за другой. Это и страшные фото из Калмыкии, где прибрежная... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:13

лукойл

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

виктор данилов-данильян

обь

камчатский край

находка

томская область

море

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<strong>МОСКВА, 27 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> Еще не забылась история о гибели морских животных на Камчатке, а новости о других ЧП посыпались одна за другой. Это и страшные фото из Калмыкии, где прибрежная полоса буквально завалена мертвой рыбой, и нефтяная пленка, застилающая реку Колву в Коми, и огромное маслянистое пятно в заливе Находка, и сразу несколько аварий в Томской области — на воде и на суше. О том, почему в России так часто происходит подобное, РИА Новости рассказали экологи.Нефтяная НаходкаДвадцать второго октября Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила о разливе нефти в заливе Находки. Пятно растекается от Приморского судоремонтного завода. В горадминистрации сообщили, что вызвали нефтемусоросборщик, который приступил к очистке поверхности. Обследовали все соседние муниципальные котельные — утечек топлива не обнаружили.В Томской области с перерывом меньше недели — два разлива нефти. В затоне Оби столкнулись баржи — одна стояла на причале у берега, но из-за сильного ветра оторвалась и врезалась в груженое судно. Томская транспортная прокуратура проводит проверку. Через несколько дней в том же регионе — утечка на трубопроводе, загрязнившая тайгу. Впрочем, компания "Томскнефть" очень быстро отчиталась о ликвидации аварии: сотрудники заявили, что полностью удалили загрязненный грунт, так что опасности для экосистемы нет.Не худший сценарийДо сих пор устраняют последствия разлива нефти на Колве. Эта река протекает по двум регионам — Республике Коми и Ненецкому АО. В городе Усинске ввели режим ЧС, на место происшествия выехали губернатор НАО и глава Коми. В республиканском Минприроды проинформировали, что площадь маслянистого пятна — около 700 квадратных метров, разлилось 0,9 тонны горючего. Причина — разгерметизация недействующего нефтепровода на участке Южная Шапка — Харьяга."В первый же день установили боновые заграждения, занялись удалением замазученного грунта. Используют сорбент — материал, впитывающий нефть. Работают порядка 180 человек. Худшего сценария удалось избежать. Конечно, это не значит, что экосистема реки не пострадает: какая-то часть нефтепродуктов просочится сквозь боны, уйдет на глубину", — пояснил РИА Новости Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса.И добавил, что ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" обещает устранить последствия до 27 октября, то есть в десятидневный срок. Однако может помешать погода. "Получится у них или нет — вопрос открытый. Дело в том, что льдообразование очень интенсивное. В любом случае остались считанные дни, когда можно эффективно удалять нефть с воды".Опасные водоросли и задохнувшиеся рыбыПомимо техногенных катастроф, случаются и другие — те, где, на первый взгляд, нет вины человека.Так, массовую гибель рыбы и морских животных на Камчатке в итоге объяснили воздействием токсичных водорослей. Научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал агентству, что произошедшее в районе Халактырского пляжа — не уникально. "Похожее случалось в других странах. Бывают взрывные процессы размножения водорослей — это дает большую биомассу, разложение которой, даже если в ней нет токсинов, чревато серьезными последствиями для экосистемы. А если токсины есть, как, например, во всем известных сине-зеленых водорослях, и говорить нечего".В Калмыкии, где берег был усыпан мертвой рыбой, тоже не обнаружили техногенных причин. Прокуратура региона заявила, что "замор произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды".Наследие СоюзаПриродные катаклизмы, связанные с прямым воздействием человека, — взрывы, утечки, не замеченные вовремя поломки — объясняются, по мнению специалистов, устаревшей инфраструктурой и человеческим фактором. "Технические системы усложняются. Чтобы ими адекватно управлять, нужен определенный уровень культуры персонала, а этого часто не хватает", — отмечает Данилов-Данильян.Алексей Книжников подчеркивает: большинство аварий происходит на объектах, не обновлявшихся со времен СССР. "В Западной Сибири, Коми, на Сахалине до сих пор эксплуатируют трубопроводы, построенные в советское время. Так было и с резервуаром, протекшим в Норильске, что привело к крупнейшему за год разливу нефти. Пришло время компаниям выводить из эксплуатации наиболее экологически опасную инфраструктуру. Так, месторождение на Сахалине закрыли после аварии на нефтепроводе Оха — Комсомольск-на-Амуре".Потеря равновесияДанилов-Данильян уточняет, что даже за событиями, которые объясняют природными причинами, как было с гибелью животных и рыбы на Камчатке и в Калмыкии, все равно стоит человек."Нагрузка на биосферу такова, что она не может больше сохранять равновесие, в котором пребывала миллионы лет. Разбалансирована климатическая система, растет концентрация парниковых газов в атмосфере, повсеместно происходит химическое отравление почвы, из-за вырубки сильно изменилась отражательная способность Земли: лес поглощает больше солнечного излучения, чем сельхозполя. Все это приводит к тому, что и биосфера в целом, и ее отдельные элементы становятся слишком чувствительными", — объясняет он. Мониторинг по случаюСобеседники агентства обращают внимание: у системы мониторинга за состоянием окружающей среды, действующей в России, есть ряд серьезных недостатков."Во многих нефтедобывающих странах ввели многоуровневый мониторинг, включая космический, который определяет потенциальное загрязнение морской среды. У нас же — все по случаю. Когда в Норильске была авария, "Роскосмос" запустил космическую поддержку, а ведь она нужна постоянно. Да, можно обратиться в МЧС, но мы считаем, это должно быть в ведении Росприроднадзора. Чаще всего общество узнает про аварии из соцсетей — это новая реальность, которую следует использовать", — считает Алексей Книжников.Еще одна проблема: сложившаяся система в принципе не контролирует антропогенную нагрузку на окружающую среду. "Никто не знает, сколько, кто, когда и где сбросил отходов. Предприятия сами заполняют формы — как они это делают, практически никто не проверяет. По нашим оценкам, показатели могут занижать в восемь-десять раз. При этом предприятия не решаются писать "от фонаря", они пытаются соблюдать приличия — так, как они это понимают. Смотрят, сколько выпустили продукции и каковы нормы отходов на единицу, — результат заносят в статформу. Но это показатель при идеально работающем оборудовании и хорошем сырье", — подчеркивает Данилов-Данильян.По словам ученого, в 90-е годы в России действовала система мониторинга антропогенного воздействия на среду. "А потом все благополучно сломали".Раньше у Госкомэкологии России (ведомство упразднили в 2000 году) были территориальные органы в каждом субъекте. При этом специалисты не подчинялись местной администрации, только руководителю федерального центра. "В регионах работали станции экологического контроля и анализа. Там было хорошее приборное оборудование, квалифицированные люди, которые проверяли правильность заполнения статформ предприятиями. На каждом производстве знали: в любой момент к ним могут прийти и проконтролировать, правильно ли они заполнили отчет за прошлый квартал, есть ли у них датчики на трубах, сбрасывающих отходы, и правильно ли они откалиброваны. Но в 2000-м органы Госкомэкологии на местах просто ликвидировали", — говорит эксперт.Впрочем, есть и позитивные изменения. Алексей Книжников отмечает, что на экологические катастрофы теперь обращают гораздо больше внимания: то, что раньше удавалось скрыть, сейчас предают широкой огласке.

https://ria.ru/20201021/zagryaznenie-1580868578.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html

https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html

https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html

https://ria.ru/20200610/1572696142.html

обь

камчатский край

находка

томская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лукойл, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), виктор данилов-данильян, обь, камчатский край, находка, томская область, море, животные, нефть, экология, происшествия