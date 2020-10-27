Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201027/efremov-1581711573.html
"Не опускает рук". Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов не опускает рук и готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций, наказание в виде 7,5 лет колонии он считает РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:51
2020-10-27T10:51
культура
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580993715_0:0:1746:982_1400x0_80_0_0_4d38723c4aa6aa9dce8f837499a9a6d5.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не опускает рук и готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций, наказание в виде 7,5 лет колонии он считает несправедливым, сообщил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580993715_385:0:1694:982_1400x0_80_0_0_8f64b23723b1c13bd3838f32f497818c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

"Не опускает рук". Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

10:51 27.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не опускает рук и готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций, наказание в виде 7,5 лет колонии он считает несправедливым, сообщил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.
"Накануне мы с ним встречались, в первую очередь говорили о подготовке кассационных жалоб. Михаил Олегович не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает свое мнение однозначно. Он, как и мы, считает, что назначенное ему наказание не соответствует принципам справедливости", - отметил Хархорин.
На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
 
Обсудить4
КультураСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния