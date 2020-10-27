https://ria.ru/20201027/efremov-1581711573.html
"Не опускает рук". Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов не опускает рук и готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций, наказание в виде 7,5 лет колонии он считает РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:51
2020-10-27T10:51
2020-10-27T10:51
культура
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не опускает рук и готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций, наказание в виде 7,5 лет колонии он считает несправедливым, сообщил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия