https://ria.ru/20201027/efremov-1581709216.html

Адвокат опроверг данные о блокировке счетов Ефремова

Информация о блокировке счетов актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:40

2020-10-27T10:40

2020-10-27T11:46

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Информация о блокировке счетов актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.Ранее в <a href="https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash" target="_blank">Telegram-канале Mash </a>сообщалось, что счета осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП Ефремова были заблокированы налоговой, так как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/efremov-1581586741.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия