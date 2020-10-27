Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/efremov-1581709216.html
Адвокат опроверг данные о блокировке счетов Ефремова
Информация о блокировке счетов актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:40
2020-10-27T11:46
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1400x0_80_0_0_2a91d4cb821af0fdeaab65a9742adebf.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Информация о блокировке счетов актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.Ранее в <a href="https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash" target="_blank">Telegram-канале Mash </a>сообщалось, что счета осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП Ефремова были заблокированы налоговой, так как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/efremov-1581586741.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_43:0:919:657_1400x0_80_0_0_448fa8ee2fe4edefbc7130d02f3c252d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат опроверг данные о блокировке счетов Ефремова

10:40 27.10.2020 (обновлено: 11:46 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о блокировке счетов актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что счета осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП Ефремова были заблокированы налоговой, так как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.
"Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой. Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности", - рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
26 октября, 14:54
"С каждым днем все лучше": Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
 
Обсудить1
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния