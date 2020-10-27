Адвокат опроверг данные о блокировке счетов Ефремова
10:40 27.10.2020 (обновлено: 11:46 27.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о блокировке счетов актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что счета осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП Ефремова были заблокированы налоговой, так как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.
"Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой. Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности", - рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Приговор в отношении артиста вступил в силу, в ближайшее время его ждет этапирование в колонию. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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