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https://ria.ru/20201027/eda-1581627848.html
Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:59
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", <a href="https://euro-pulse.ru/news/menshe-poloviny-nemczev-schitayut-sebya-polnoczennymi-myasoedami" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс. При этом почти треть (31 процент) жителей Германии осознанно отказывается от мяса. Во Франции лишь 26 процентов целенаправленно заменяют мясо другими продуктами. К такому выводу пришли европейские ученые в ходе опроса, который проводился в этих двух странах.Исследователи также выяснили, как немцы и французы воспринимают "мясо из пробирки" — искусственно выращенную мышечную ткань, которая по строению и свойствам аналогична натуральному продукту. Многие респонденты не слышали о нем, но больше половины немцев (58 процентов) сказали, что хотели бы такое попробовать, а 56 процентов — что готовы его купить. Во Франции только 44 процента жителей заинтересовались искусственным продуктом, а заплатить за него готовы 37 процентов французов.
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, франция, германия, еда

Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса

00:59 27.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПродажа мяса. Архивное фото
Продажа мяса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", сообщает ЕвроПульс.
При этом почти треть (31 процент) жителей Германии осознанно отказывается от мяса. Во Франции лишь 26 процентов целенаправленно заменяют мясо другими продуктами. К такому выводу пришли европейские ученые в ходе опроса, который проводился в этих двух странах.
Исследователи также выяснили, как немцы и французы воспринимают "мясо из пробирки" — искусственно выращенную мышечную ткань, которая по строению и свойствам аналогична натуральному продукту.
Многие респонденты не слышали о нем, но больше половины немцев (58 процентов) сказали, что хотели бы такое попробовать, а 56 процентов — что готовы его купить.
Во Франции только 44 процента жителей заинтересовались искусственным продуктом, а заплатить за него готовы 37 процентов французов.
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