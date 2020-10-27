https://ria.ru/20201027/eda-1581627848.html
Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:59
2020-10-27T00:59
2020-10-27T00:59
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", <a href="https://euro-pulse.ru/news/menshe-poloviny-nemczev-schitayut-sebya-polnoczennymi-myasoedami" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс. При этом почти треть (31 процент) жителей Германии осознанно отказывается от мяса. Во Франции лишь 26 процентов целенаправленно заменяют мясо другими продуктами. К такому выводу пришли европейские ученые в ходе опроса, который проводился в этих двух странах.Исследователи также выяснили, как немцы и французы воспринимают "мясо из пробирки" — искусственно выращенную мышечную ткань, которая по строению и свойствам аналогична натуральному продукту. Многие респонденты не слышали о нем, но больше половины немцев (58 процентов) сказали, что хотели бы такое попробовать, а 56 процентов — что готовы его купить. Во Франции только 44 процента жителей заинтересовались искусственным продуктом, а заплатить за него готовы 37 процентов французов.
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, франция, германия, еда
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Только 45 процентов немцев и 69 процентов французов считают себя "полноценными мясоедами", сообщает
ЕвроПульс.
При этом почти треть (31 процент) жителей Германии осознанно отказывается от мяса. Во Франции лишь 26 процентов целенаправленно заменяют мясо другими продуктами. К такому выводу пришли европейские ученые в ходе опроса, который проводился в этих двух странах.
Исследователи также выяснили, как немцы и французы воспринимают "мясо из пробирки" — искусственно выращенную мышечную ткань, которая по строению и свойствам аналогична натуральному продукту.
Многие респонденты не слышали о нем, но больше половины немцев (58 процентов) сказали, что хотели бы такое попробовать, а 56 процентов — что готовы его купить.
Во Франции только 44 процента жителей заинтересовались искусственным продуктом, а заплатить за него готовы 37 процентов французов.