https://ria.ru/20201027/dtp-1581692181.html

В Подмосковье иномарка сбила ребенка

В Щелковском районе Подмосковья девочка 11 лет погибла под колесами автомобиля, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:05

2020-10-27T08:05

2020-10-27T08:36

гумвд по московской области

московская область (подмосковье)

щелковский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Щелковском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> девочка 11 лет погибла под колесами автомобиля, сообщили РИА Новости в областном главке <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD_po_Moskovskojj_oblasti/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.Инцидент произошел на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера. По предварительным данным, водитель автомобиля Huyndai Solaris совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая, одиннадцатилетняя девочка, скончалась на месте.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

московская область (подмосковье)

щелковский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд по московской области, московская область (подмосковье), щелковский район, происшествия