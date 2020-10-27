https://ria.ru/20201027/dtp-1581692181.html
В Подмосковье иномарка сбила ребенка
В Щелковском районе Подмосковья девочка 11 лет погибла под колесами автомобиля, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:05
2020-10-27T08:05
2020-10-27T08:36
гумвд по московской области
московская область (подмосковье)
щелковский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Щелковском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> девочка 11 лет погибла под колесами автомобиля, сообщили РИА Новости в областном главке <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD_po_Moskovskojj_oblasti/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a>.Инцидент произошел на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера. По предварительным данным, водитель автомобиля Huyndai Solaris совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая, одиннадцатилетняя девочка, скончалась на месте.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
московская область (подмосковье)
щелковский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд по московской области, московская область (подмосковье), щелковский район, происшествия