На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
07:19 27.10.2020 (обновлено: 09:03 27.10.2020)
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в Красноярском крае, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным МВД, ДТП произошло во вторник утром в Ермаковском районе на юге края.
"По предварительной информации, сегодня в утреннее время на 497-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 31-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайс", двигаясь со стороны города Томска в сторону города Кызыл, не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. В салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров. В результате происшествия пострадали водитель и 7 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ермаковскую районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
В краевом минздраве сообщили, что шесть из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Красноярском крае остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
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"По словам главного врача, двое из восьми отпущены на амбулаторное лечение, шестеро с различными травмами остаются в больнице, их состояние средней тяжести. Один из пострадавших несовершеннолетний", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, все пострадавшие - жители Тувы.