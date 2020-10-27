https://ria.ru/20201027/dtp-1581690552.html

На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус

Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в Красноярском крае, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T07:19

2020-10-27T07:19

2020-10-27T09:03

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным МВД, ДТП произошло во вторник утром в <a href="http://ria.ru/location_Ermakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ермаковском районе</a> на юге края.В настоящее время пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ермаковскую районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.В краевом минздраве сообщили, что шесть из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Красноярском крае остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.По ее словам, все пострадавшие - жители Тувы.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581688914.html

https://ria.ru/20201025/ivanovo-1581423129.html

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия