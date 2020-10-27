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На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в Красноярском крае, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T07:19
2020-10-27T09:03
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным МВД, ДТП произошло во вторник утром в <a href="http://ria.ru/location_Ermakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ермаковском районе</a> на юге края.В настоящее время пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ермаковскую районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.В краевом минздраве сообщили, что шесть из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Красноярском крае остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.По ее словам, все пострадавшие - жители Тувы.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581688914.html
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красноярский край, происшествия

На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус

07:19 27.10.2020 (обновлено: 09:03 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на трассе в Красноярском крае, в результате иномарка слетела в кювет, пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным МВД, ДТП произошло во вторник утром в Ермаковском районе на юге края.
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"По предварительной информации, сегодня в утреннее время на 497-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 31-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайс", двигаясь со стороны города Томска в сторону города Кызыл, не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. В салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров. В результате происшествия пострадали водитель и 7 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ермаковскую районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
В краевом минздраве сообщили, что шесть из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Красноярском крае остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
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"По словам главного врача, двое из восьми отпущены на амбулаторное лечение, шестеро с различными травмами остаются в больнице, их состояние средней тяжести. Один из пострадавших несовершеннолетний", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, все пострадавшие - жители Тувы.
 
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