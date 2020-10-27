https://ria.ru/20201027/dtp-1581688914.html

На Сахалине в ДТП погибли три коровы и пострадали три водителя Toyota

В ДТП на Сахалине погибли три коровы и пострадали трое водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T05:19

2020-10-27T05:19

2020-10-27T08:52

сахалин

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В ДТП на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a> погибли три коровы и пострадали трое водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск — Синегорск накануне вечером, когда там в нарушение правил дорожного движения перегоняли скот.Через десять минут на лежавшую на проезжей части корову наехал другой автомобиль — Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся на восток. Его занесло и отбросило на стоявшую на обочине Toyota Platz. Обе машины оказались в кювете.Водители всех трех машин получили ушибы. Три коровы погибли.Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20200724/1574882009.html

сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия