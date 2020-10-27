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На Сахалине в ДТП погибли три коровы и пострадали три водителя Toyota
В ДТП на Сахалине погибли три коровы и пострадали трое водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T05:19
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сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В ДТП на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a> погибли три коровы и пострадали трое водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск — Синегорск накануне вечером, когда там в нарушение правил дорожного движения перегоняли скот.Через десять минут на лежавшую на проезжей части корову наехал другой автомобиль — Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся на восток. Его занесло и отбросило на стоявшую на обочине Toyota Platz. Обе машины оказались в кювете.Водители всех трех машин получили ушибы. Три коровы погибли.Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20200724/1574882009.html
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сахалин, происшествия

На Сахалине в ДТП погибли три коровы и пострадали три водителя Toyota

05:19 27.10.2020 (обновлено: 08:52 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт — РИА Новости. В ДТП на Сахалине погибли три коровы и пострадали трое водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.
Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск — Синегорск накануне вечером, когда там в нарушение правил дорожного движения перегоняли скот.

"В это время в западном направлении двигалась Toyota HiAce, водитель которой не увидел в темноте животных и наехал на трех коров. Автомобиль получил механические повреждения", — сказал представитель пресс-службы.

Через десять минут на лежавшую на проезжей части корову наехал другой автомобиль — Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся на восток. Его занесло и отбросило на стоявшую на обочине Toyota Platz. Обе машины оказались в кювете.
Водители всех трех машин получили ушибы. Три коровы погибли.
Полиция проводит проверку.
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