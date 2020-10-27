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МИД прокомментировал заявления США по ДСНВ
Москва разочарована сигналами США по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:16
2020-10-27T16:30
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва разочарована сигналами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес. Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html
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россия
сша
РИА Новости
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД прокомментировал заявления США по ДСНВ

16:16 27.10.2020 (обновлено: 16:30 27.10.2020)
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва разочарована сигналами США по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают", - сказал Рябков.

Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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В Госдуме назвали причину затягивания США диалога по СНВ-3
"Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес. Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
 
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
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