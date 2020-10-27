https://ria.ru/20201027/dsnv-1581781593.html

МИД прокомментировал заявления США по ДСНВ

Москва разочарована сигналами США по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:16

2020-10-27T16:16

2020-10-27T16:30

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577519763_696:484:2800:1668_1400x0_80_0_0_9076d43befaba467d0ff0a392631612d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва разочарована сигналами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес. Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html

1

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире