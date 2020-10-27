https://ria.ru/20201027/dsnv-1581781593.html
МИД прокомментировал заявления США по ДСНВ
Москва разочарована сигналами США по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:16
2020-10-27T16:16
2020-10-27T16:30
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва разочарована сигналами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по теме продления ДСНВ-3, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес. Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html
1
россия
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире