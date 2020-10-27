https://ria.ru/20201027/drsmd-1581785138.html

Великобритания обвинила Россию в провале ДРСМД

Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является прямым результатом нарушения его Россией, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:33

2020-10-27T16:33

2020-10-27T16:33

россия

договор о рсмд

нато

великобритания

европа

сша

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">ДРСМД</a>) является прямым результатом нарушения его Россией, считает официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_Forin_ofis" target="_blank">МИД Великобритании</a>.Президент РФ Владимир Путин на фоне выхода США из ДРСМД ранее заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.В 2019 году <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20190805/1557156968.html

Dony Trump Может пора уже затопить этот остров со шпилями-швилями.. 27

niko 93 Сдается мне, что Россия просто не хочет тратить деньги на модернизацию своих советских ракет и поэтому хочет сократить свое вооружение. А США не хочет ибо у нее все вооружение в масле и отказом участвовать в ДРСМД заставляют Россию тратить деньги на модернизацию. 12

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россия

великобритания

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор о рсмд, нато, великобритания, европа, сша, в мире