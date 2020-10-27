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https://ria.ru/20201027/drsmd-1581785138.html
Великобритания обвинила Россию в провале ДРСМД
Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является прямым результатом нарушения его Россией, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:33
2020-10-27T16:33
россия
договор о рсмд
нато
великобритания
европа
сша
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">ДРСМД</a>) является прямым результатом нарушения его Россией, считает официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_Forin_ofis" target="_blank">МИД Великобритании</a>.Президент РФ Владимир Путин на фоне выхода США из ДРСМД ранее заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.В 2019 году <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20190805/1557156968.html
Может пора уже затопить этот остров со шпилями-швилями..
27
Сдается мне, что Россия просто не хочет тратить деньги на модернизацию своих советских ракет и поэтому хочет сократить свое вооружение. А США не хочет ибо у нее все вооружение в масле и отказом участвовать в ДРСМД заставляют Россию тратить деньги на модернизацию.
12
2
россия
великобритания
европа
сша
РИА Новости
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россия, договор о рсмд, нато, великобритания, европа, сша, в мире

Великобритания обвинила Россию в провале ДРСМД

16:33 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости, Мария Табак. Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является прямым результатом нарушения его Россией, считает официальный представитель МИД Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин на фоне выхода США из ДРСМД ранее заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

"Провал ДРСМД является прямым результатом нарушения его Россией. Великобритания предана задачам международного контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия. Мы хотим, чтобы Россия продемонстрировала такое же стремление", - заявил РИА Новости представитель британского внешнеполитического ведомства.

В 2019 году США вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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РоссияДоговор о РСМДНАТОВеликобританияЕвропаСШАВ мире
 
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