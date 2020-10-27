https://ria.ru/20201027/draka-1581604968.html

Кто искалечил участника операции по освобождению школы в Беслане

Дачный конфликт и словесная перепалка, закончившаяся массовой дракой, — в Уфе завершается расследование уголовного дела о жестоком избиении 35-летнего ветерана... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:15

республика башкортостан

уфа

беслан

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Дачный конфликт и словесная перепалка, закончившаяся массовой дракой, — в Уфе завершается расследование уголовного дела о жестоком избиении 35-летнего ветерана боевых действий Александра Воронцова. Полтора года назад на него напали несколько человек, но обвинение предъявили лишь одному из них, причем он до сих пор на свободе. РИА Новости разбиралось в ситуации.Сделал замечаниеДрака, после которой Воронцов остался инвалидом, произошла 10 июля 2019-го в небольшом садовом товариществе на окраине Уфы. Александр сделал замечание мотоциклисту, гонявшему по проселочной дороге возле домов, попросив сбавить скорость. Объяснил, что это опасно: летом в поселке много детей, и любой может внезапно выскочить на проезжую часть.Мотоциклист уехал, но вскоре вернулся — с другом и бейсбольной битой. Воронцов дал им отпор и прогнал с участка. При этом никто серьезно не пострадал, и конфликт, казалось бы, был исчерпан.Однако спустя пару часов соседи увидели, как шестеро мужчин с палками и битами в руках вышли из подъехавшего микроавтобуса и быстрым шагом направились к дому Александра. На помощь бросились его жена и друг, но сделать ничего не успели."Один из нападавших выхватил из земли обломок металлической трубы, к которому были подвязаны ветки малины, — рассказывает РИА Новости мать пострадавшего Рида Воронцова. — Подбежал сзади и изо всех сил ударил моего сына по голове. Трубу у него отобрали, шайка разбежалась".Борьба за жизньАлександр упал на землю и потерял сознание. Врачи скорой, не сумев привести его в чувство, отвезли пациента в районную больницу. Там ему диагностировали тяжелую травму головного мозга и срочно направили на трепанацию черепа. Александр десять дней провел в коме, после чего в течение года перенес несколько сложнейших операций."Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбудили лишь спустя месяц, — говорит адвокат потерпевшего Альберт Курманов. — Причем мы сами искали свидетелей и добывали записи с видеокамер, на которых видно, как агрессивная толпа бежит к дому Александра. Конечно, это работа следователей, и, возможно, они сами бы все сделали, но к тому времени записи бы уже точно стерли".Хотя нападавших было несколько, обвинение предъявили лишь одному из них — тому, кто ударил Александра трубой по голове. По версии следствия, это сделал отец мотоциклиста."Обычно по таким статьям суд сразу отправляет подозреваемого в СИЗО, — добавляет адвокат. — Но в данном случае ему избрали довольно мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Почему — вопрос открытый"."Сам упал"Расследование затянулось почти на полтора года. Хотя, по словам юриста, запутанным дело назвать сложно — есть несколько ключевых свидетелей, нашли орудие преступления, имеются записи с видеокамер и другие весомые доказательства.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Башкортостан, в данный момент полиция проводит дополнительные следственные действия, после чего материалы дела передадут в суд. Обвиняемый утверждает, что Воронцова он не бил — якобы тот упал и ударился головой."На недавней очной ставке он вообще назвал моего клиента лжецом, заявив, что и пальцем никого не трогал, — говорит Курманов. — Но медицинские экспертизы напрочь опровергли его версию. И за все это время не было никаких извинений, попыток оказать материальную помощь — ведь лечение и реабилитация стоят недешево".Александру присвоили вторую группу инвалидности. Предстоит очередная операция — полгода назад ему вместо одной из костей черепа установили титановую пластину, но металл не прижился, и ее пришлось снять. Теперь нужно вживлять новую."Саша смог сам встать с кровати только спустя несколько месяцев, — вспоминает его мать. — Сейчас он передвигается на костылях, нормально говорит, всех узнает и все понимает, но левая часть тела до сих пор парализована. Конечно, мы надеемся, что постепенно он восстановится".Боевое прошлоеВоронцов — ветеран боевых действий. В начале нулевых служил в пограничных войсках, участвовал в контртеррористической операции в Чечне, а также в освобождении заложников, захваченных при теракте в Беслане."Чтобы меня не расстраивать, Саша тогда не сообщил, что он на Северном Кавказе, — говорит Рида. — Я узнала об этом уже после его возвращения. Его самые тяжелые воспоминания связаны с событиями в Беслане. Они с сослуживцами стояли в оцеплении и буквально на руки принимали детей после взрыва в захваченной школе".Процесс по делу об избиении в ближайшее время начнется в Демском районном суде Уфы. Если вину напавшего докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Также адвокат намерен заявить иск о возмещении материального и морального ущерба, поскольку Александр потерял работу, а у него на иждивении трое несовершеннолетних детей. По словам Курманова, у следствия достаточно доказательств, а родственники потерпевшего и он сам намерены добиваться самого сурового наказания для обвиняемого.

https://ria.ru/20200616/1572964299.html

https://ria.ru/20200203/1564122618.html

https://ria.ru/20190603/1555219216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, уфа, беслан, происшествия