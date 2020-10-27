Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/dostavka-1581712065.html
ЛДПР предложила освободить от НДС компании доставки продуктов
Компании, занимающиеся доставкой продуктов и необходимых вещей, нужно освободить от НДС, особенно в условиях пандемии, считает зампред фракции ЛДПР Василий... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:54
2020-10-27T10:54
василий власов
лдпр
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/83/1561118399_0:43:2750:1590_1400x0_80_0_0_dd6964cec7911a9b3236bb8a4884c975.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Компании, занимающиеся доставкой продуктов и необходимых вещей, нужно освободить от НДС, особенно в условиях пандемии, считает зампред фракции ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a>.Он пояснил, что при доставке продуктов отсутствуют расходы компаний на содержание кассиров и торговых залов, поэтому товары должны быть дешевле."Мы должны сделать все для того, чтобы люди по максимуму не выходили из дома", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581676761.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/83/1561118399_19:0:2750:2048_1400x0_80_0_0_e064bb40ec840d4396e9ab1d7acea191.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий власов, лдпр, экономика

ЛДПР предложила освободить от НДС компании доставки продуктов

10:54 27.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Компании, занимающиеся доставкой продуктов и необходимых вещей, нужно освободить от НДС, особенно в условиях пандемии, считает зампред фракции ЛДПР Василий Власов.
"Я считаю, что особенно в условиях пандемии, в условиях второй волны, в условиях, когда мы все должны сделать для того, чтобы люди в возрасте оставались дома и не выходили на улицу. Давайте освободим от уплаты НДС компании, которые занимаются доставкой продуктов питания и необходимого для определенной жизнедеятельности продуктов и каких-то вещей", - сказал Власов журналистам.
Он пояснил, что при доставке продуктов отсутствуют расходы компаний на содержание кассиров и торговых залов, поэтому товары должны быть дешевле.
"Мы должны сделать все для того, чтобы люди по максимуму не выходили из дома", - заключил парламентарий.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 22:51
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
 
Обсудить3
Василий ВласовЛДПРЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния