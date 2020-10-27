ЛДПР предложила освободить от НДС компании доставки продуктов

"Я считаю, что особенно в условиях пандемии, в условиях второй волны, в условиях, когда мы все должны сделать для того, чтобы люди в возрасте оставались дома и не выходили на улицу. Давайте освободим от уплаты НДС компании, которые занимаются доставкой продуктов питания и необходимого для определенной жизнедеятельности продуктов и каких-то вещей", - сказал Власов журналистам.