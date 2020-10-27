Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201027/domogarov-1581761743.html
Резко похудевший Домогаров объяснил, почему потерял вес
Российский актер Александр Домогаров в интервью изданию Starhit объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:39
2020-10-27T14:52
шоубиз
россия
александр домогаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/25/1558532538_0:314:3072:2042_1400x0_80_0_0_1cc7e44e7a95398bba2698c1199d6c73.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Российский актер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Domogarov/" target="_blank">Александр Домогаров</a> в интервью изданию <a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Starhit</a> объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. По его словам, подготовка к спектаклю "Ричард III" стала настолько изматывающей, что лишний вес начал уходить сам. В итоге артист сбросил более десяти килограммов. Домогаров добавил, что он не придерживается определенного режима дня, однако старается заниматься спортом. "Просто внутреннее состояние готовности, которое помогает мобилизовать силы. Цель, что нужно дойти из точки А в точку Б, пройти эти десять километров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от одного края бассейна до другого. Можно, конечно, этого не делать и проплыть один раз, но есть волшебное слово "надо", — резюмировал актер. Недавно назад артист опубликовал фотографию из гримерки перед спектаклем. Снимок встревожил поклонников. Так, многие комментаторы отметили, что Домогаров очень сильно похудел, и призвали его следить за здоровьем.
https://ria.ru/20200623/1573366750.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155853/25/1558532538_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_671a56f612794b51b0df2f06f705eef5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр домогаров

Резко похудевший Домогаров объяснил, почему потерял вес

14:39 27.10.2020 (обновлено: 14:52 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российский актер Александр Домогаров в интервью изданию Starhit объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье.
По его словам, подготовка к спектаклю "Ричард III" стала настолько изматывающей, что лишний вес начал уходить сам. В итоге артист сбросил более десяти килограммов.

"Не могу сказать, что сидел прям на диете. Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", — уточнил он.

Домогаров добавил, что он не придерживается определенного режима дня, однако старается заниматься спортом.
"Просто внутреннее состояние готовности, которое помогает мобилизовать силы. Цель, что нужно дойти из точки А в точку Б, пройти эти десять километров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от одного края бассейна до другого. Можно, конечно, этого не делать и проплыть один раз, но есть волшебное слово "надо", — резюмировал актер.
Недавно назад артист опубликовал фотографию из гримерки перед спектаклем. Снимок встревожил поклонников. Так, многие комментаторы отметили, что Домогаров очень сильно похудел, и призвали его следить за здоровьем.
Народный артист РФ Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 14:48
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
 
Обсудить0
ШоубизРоссияАлександр Домогаров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния