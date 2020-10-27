https://ria.ru/20201027/domogarov-1581761743.html

Резко похудевший Домогаров объяснил, почему потерял вес

Российский актер Александр Домогаров в интервью изданию Starhit объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:39

2020-10-27T14:39

2020-10-27T14:52

шоубиз

россия

александр домогаров

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Российский актер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Domogarov/" target="_blank">Александр Домогаров</a> в интервью изданию <a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Starhit</a> объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. По его словам, подготовка к спектаклю "Ричард III" стала настолько изматывающей, что лишний вес начал уходить сам. В итоге артист сбросил более десяти килограммов. Домогаров добавил, что он не придерживается определенного режима дня, однако старается заниматься спортом. "Просто внутреннее состояние готовности, которое помогает мобилизовать силы. Цель, что нужно дойти из точки А в точку Б, пройти эти десять километров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от одного края бассейна до другого. Можно, конечно, этого не делать и проплыть один раз, но есть волшебное слово "надо", — резюмировал актер. Недавно назад артист опубликовал фотографию из гримерки перед спектаклем. Снимок встревожил поклонников. Так, многие комментаторы отметили, что Домогаров очень сильно похудел, и призвали его следить за здоровьем.

https://ria.ru/20200623/1573366750.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр домогаров