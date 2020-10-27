https://ria.ru/20201027/domogarov-1581761743.html
Резко похудевший Домогаров объяснил, почему потерял вес
Российский актер Александр Домогаров в интервью изданию Starhit объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:39
2020-10-27T14:39
2020-10-27T14:52
шоубиз
россия
александр домогаров
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Российский актер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Domogarov/" target="_blank">Александр Домогаров</a> в интервью изданию <a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Starhit</a> объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье. По его словам, подготовка к спектаклю "Ричард III" стала настолько изматывающей, что лишний вес начал уходить сам. В итоге артист сбросил более десяти килограммов. Домогаров добавил, что он не придерживается определенного режима дня, однако старается заниматься спортом. "Просто внутреннее состояние готовности, которое помогает мобилизовать силы. Цель, что нужно дойти из точки А в точку Б, пройти эти десять километров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от одного края бассейна до другого. Можно, конечно, этого не делать и проплыть один раз, но есть волшебное слово "надо", — резюмировал актер. Недавно назад артист опубликовал фотографию из гримерки перед спектаклем. Снимок встревожил поклонников. Так, многие комментаторы отметили, что Домогаров очень сильно похудел, и призвали его следить за здоровьем.
https://ria.ru/20200623/1573366750.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр домогаров
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Российский актер Александр Домогаров
в интервью изданию Starhit
объяснил резкую потерю веса и ответил на вопросы о здоровье.
По его словам, подготовка к спектаклю "Ричард III" стала настолько изматывающей, что лишний вес начал уходить сам. В итоге артист сбросил более десяти килограммов.
"Не могу сказать, что сидел прям на диете. Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", — уточнил он.
Домогаров добавил, что он не придерживается определенного режима дня, однако старается заниматься спортом.
"Просто внутреннее состояние готовности, которое помогает мобилизовать силы. Цель, что нужно дойти из точки А в точку Б, пройти эти десять километров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от одного края бассейна до другого. Можно, конечно, этого не делать и проплыть один раз, но есть волшебное слово "надо", — резюмировал актер.
Недавно назад артист опубликовал фотографию из гримерки перед спектаклем. Снимок встревожил поклонников. Так, многие комментаторы отметили, что Домогаров очень сильно похудел, и призвали его следить за здоровьем.