https://ria.ru/20201027/dolgoletie-1581788992.html
Названы продукты, способные "заблокировать" старение
Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала в разговоре с "Комсомольской правдой" продукты, помогающие "блокировать" старение. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:51
2020-10-27T16:51
2020-10-27T17:55
россия
долголетие
здоровье - общество
диета
еда
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> продукты, помогающие "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.Юсипова подчеркнула, что главной задачей антивозрастной диеты является воздействие на процесс метилирования — соединения атома углерода и трех атомов водорода с другими молекулами. По ее словам, здесь основными помощниками для организма становятся следующие продукты:Кроме того, медик призвала избегать консервированных продуктов, а также сахара и подгоревших блюд. По ее словам, стоит свести к минимуму употребление пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде. Богатые фолиевой кислотой продукты, по мнению специалиста, также стоит исключить из рациона.
https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html
https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html
sovnatasha
Становитесь вегетарианцем
12
Константин Фёдоров
Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.... Это невозможно , на свинокомлексах России , свиней выращивают по американской технологии : гормоны роста + антибиотики , правда они эту свинину не едят , продают ...Унас она в продаже , и теперь колбасы , фарши , пельмени и т п , напичканные этими гормонами и антибиотиками.
11
6
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, долголетие, здоровье - общество, диета, еда, общество