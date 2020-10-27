Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/dolgoletie-1581788992.html
Названы продукты, способные "заблокировать" старение
Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала в разговоре с "Комсомольской правдой" продукты, помогающие "блокировать" старение. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:51
2020-10-27T17:55
россия
долголетие
здоровье - общество
диета
еда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154945/86/1549458603_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bb0c95dfc9cd2f536ba551b55547b1fa.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> продукты, помогающие "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.Юсипова подчеркнула, что главной задачей антивозрастной диеты является воздействие на процесс метилирования — соединения атома углерода и трех атомов водорода с другими молекулами. По ее словам, здесь основными помощниками для организма становятся следующие продукты:Кроме того, медик призвала избегать консервированных продуктов, а также сахара и подгоревших блюд. По ее словам, стоит свести к минимуму употребление пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде. Богатые фолиевой кислотой продукты, по мнению специалиста, также стоит исключить из рациона.
https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html
https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html
Становитесь вегетарианцем
12
Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.... Это невозможно , на свинокомлексах России , свиней выращивают по американской технологии : гормоны роста + антибиотики , правда они эту свинину не едят , продают ...Унас она в продаже , и теперь колбасы , фарши , пельмени и т п , напичканные этими гормонами и антибиотиками.
11
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154945/86/1549458603_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_c0795aa591be885f972df4c90ccadb7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, долголетие, здоровье - общество, диета, еда, общество

Названы продукты, способные "заблокировать" старение

16:51 27.10.2020 (обновлено: 17:55 27.10.2020)
 
© Depositphotos / alexrathsПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / alexraths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала в разговоре с "Комсомольской правдой" продукты, помогающие "блокировать" старение.
По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.
Пожилая женщина радуется - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00РИА Наука
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
Юсипова подчеркнула, что главной задачей антивозрастной диеты является воздействие на процесс метилирования — соединения атома углерода и трех атомов водорода с другими молекулами. По ее словам, здесь основными помощниками для организма становятся следующие продукты:
листовые овощи;
животный белок;
орехи и семена;
специи;
плоды и ягоды;
бобовые;
зерно и крупы.
Кроме того, медик призвала избегать консервированных продуктов, а также сахара и подгоревших блюд. По ее словам, стоит свести к минимуму употребление пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде. Богатые фолиевой кислотой продукты, по мнению специалиста, также стоит исключить из рациона.
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 09:04
Геронтолог раскрыла секрет долголетия
 
Обсудить6
РоссиядолголетиеЗдоровье - ОбществодиетаЕдаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния