https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html

Рябков оценил вероятность достижения договоренности с США по СНВ-3

Вероятность достичь сейчас договоренности с США по продлению ДСНВ-3 под вопросом, так как Вашингтон не готов идти на компромисс, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:57

2020-10-27T16:57

2020-10-27T16:57

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1400x0_80_0_0_620e655f8468cbc0983b0be26e5fe4ea.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность достичь сейчас договоренности с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по продлению ДСНВ-3 под вопросом, так как Вашингтон не готов идти на компромисс, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Соответственно, мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html

1

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире