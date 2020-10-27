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https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html
Рябков оценил вероятность достижения договоренности с США по СНВ-3
Вероятность достичь сейчас договоренности с США по продлению ДСНВ-3 под вопросом, так как Вашингтон не готов идти на компромисс, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:57
2020-10-27T16:57
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность достичь сейчас договоренности с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по продлению ДСНВ-3 под вопросом, так как Вашингтон не готов идти на компромисс, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Соответственно, мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html
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россия
сша
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россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире

Рябков оценил вероятность достижения договоренности с США по СНВ-3

16:57 27.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вероятность достичь сейчас договоренности с США по продлению ДСНВ-3 под вопросом, так как Вашингтон не готов идти на компромисс, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что любая договоренность в этой сфере возможна только как баланс интересов, как определенный компромисс, к чему мы готовы. Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим", - заявил Рябков.

"Соответственно, мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
 
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