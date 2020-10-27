https://ria.ru/20201027/derevya-1581812021.html

Порядка 2,7 тысяч именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью

Порядка 2,7 тысячи именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью в рамках акции "Наше дерево", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:15

2020-10-27T18:15

2020-10-27T18:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152826/61/1528266157_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_1b468203346af83c96e986db5ca521e4.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 2,7 тысячи именных деревьев высажены в парках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> этой осенью в рамках акции "Наше дерево", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>."Сегодня у нас очередной этап акции "Наше дерево" проходит. Акция уже второй год существует, в прошлом году мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> эту акцию анонсировал... Прошлой осенью мы высадили 2373 дерева, такое количество семей москвичей, у которых родились дети... В этом году откликов у нас 5044, уже на данный момент мы высадили 2700 деревьев с москвичами. Акция продолжается, в самом разгаре, я думаю, что до середины ноября, если погода будет позволять, мы ее будем проводить и завершать", — рассказал Кульбачевский.Он отметил, что семьи сами выбирают место и время высадки, породу дерева. В этом году популярностью пользуются липа, клен, сосна, в прошлом году было много каштанов."С июля месяца идет поступление заявок на следующий год. Уже более 1000 заявок на следующую осень мы получили", — сообщил Кульбачевский.По его словам, ожидается, что на 5-6 год акции в ней будут принимать участие порядка 30 тысяч семей, или не менее трети детей, ежегодно рождающихся в Москве. Сегодня в старой Москве растет более 12 миллионов деревьев и более 25 миллионов кустарников. По словам главы департамента, еще 30 тысяч новых деревьев ежегодно нужны Москве. "Нам в любом случае деревья нужны, чем больше будет деревьев, больше зелени в мегаполисе, тем чище будет атмосфера", — пояснил Кульбачевский.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.

https://realty.ria.ru/20190807/1557243086.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, сергей собянин, москва