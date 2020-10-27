Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201027/derevya-1581812021.html
Порядка 2,7 тысяч именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью
Порядка 2,7 тысячи именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью в рамках акции "Наше дерево", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:15
2020-10-27T18:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152826/61/1528266157_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_1b468203346af83c96e986db5ca521e4.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 2,7 тысячи именных деревьев высажены в парках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> этой осенью в рамках акции "Наше дерево", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>."Сегодня у нас очередной этап акции "Наше дерево" проходит. Акция уже второй год существует, в прошлом году мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> эту акцию анонсировал... Прошлой осенью мы высадили 2373 дерева, такое количество семей москвичей, у которых родились дети... В этом году откликов у нас 5044, уже на данный момент мы высадили 2700 деревьев с москвичами. Акция продолжается, в самом разгаре, я думаю, что до середины ноября, если погода будет позволять, мы ее будем проводить и завершать", — рассказал Кульбачевский.Он отметил, что семьи сами выбирают место и время высадки, породу дерева. В этом году популярностью пользуются липа, клен, сосна, в прошлом году было много каштанов."С июля месяца идет поступление заявок на следующий год. Уже более 1000 заявок на следующую осень мы получили", — сообщил Кульбачевский.По его словам, ожидается, что на 5-6 год акции в ней будут принимать участие порядка 30 тысяч семей, или не менее трети детей, ежегодно рождающихся в Москве. Сегодня в старой Москве растет более 12 миллионов деревьев и более 25 миллионов кустарников. По словам главы департамента, еще 30 тысяч новых деревьев ежегодно нужны Москве. "Нам в любом случае деревья нужны, чем больше будет деревьев, больше зелени в мегаполисе, тем чище будет атмосфера", — пояснил Кульбачевский.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.
https://realty.ria.ru/20190807/1557243086.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/61/1528266157_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_9380f80066a9b96105f702908617cd42.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон кульбачевский, сергей собянин, москва

Порядка 2,7 тысяч именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью

18:15 27.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевАкция "Наш лес. Посади свое дерево" пройдет 22 сентября в Подмосковье
Акция Наш лес. Посади свое дерево пройдет 22 сентября в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Порядка 2,7 тысячи именных деревьев высажены в парках Москвы этой осенью в рамках акции "Наше дерево", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сегодня у нас очередной этап акции "Наше дерево" проходит. Акция уже второй год существует, в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин эту акцию анонсировал... Прошлой осенью мы высадили 2373 дерева, такое количество семей москвичей, у которых родились дети... В этом году откликов у нас 5044, уже на данный момент мы высадили 2700 деревьев с москвичами. Акция продолжается, в самом разгаре, я думаю, что до середины ноября, если погода будет позволять, мы ее будем проводить и завершать", — рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что семьи сами выбирают место и время высадки, породу дерева. В этом году популярностью пользуются липа, клен, сосна, в прошлом году было много каштанов.
"С июля месяца идет поступление заявок на следующий год. Уже более 1000 заявок на следующую осень мы получили", — сообщил Кульбачевский.
Путин: Доверие к инициативам граждан необходимо для развития эко культуры - РИА Новости, 1920, 07.08.2019
7 августа 2019, 09:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве 190 семей хотят посадить именные деревья в честь новорожденных
По его словам, ожидается, что на 5-6 год акции в ней будут принимать участие порядка 30 тысяч семей, или не менее трети детей, ежегодно рождающихся в Москве. Сегодня в старой Москве растет более 12 миллионов деревьев и более 25 миллионов кустарников. По словам главы департамента, еще 30 тысяч новых деревьев ежегодно нужны Москве. "Нам в любом случае деревья нужны, чем больше будет деревьев, больше зелени в мегаполисе, тем чище будет атмосфера", — пояснил Кульбачевский.
Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.
 
Обсудить0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийСергей СобянинМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния