https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html

У "ДДТ" вышел отреставрированный клип на песню "Что такое осень"

Участники рок-группы "ДДТ" опубликовали на YouTube отреставрированный клип 1991 года на песню "Что такое осень". РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:44

2020-10-27T12:44

2020-10-27T12:44

наутилус помпилиус

король и шут

культура

музыка

новости культуры

youtube

ддт

юрий шевчук

вячеслав бутусов

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Участники рок-группы "ДДТ" опубликовали на YouTube отреставрированный клип 1991 года на песню "Что такое осень". Ролик снял режиссер Борис Деденев. Он работал со многими российскими артистами, в том числе группами "Король и шут" и "Наутилус Помпилиус".Реставрацией занимался Артем Онащенко, который создавал документальный фильм "Юра музыкант" (2018) о лидере "ДДТ" Юрии Шевчуке и группе в целом. В комментариях под видео слушатели написали: "Сколько десятилетий прошло, а все также хочется слушать и смотреть. Это здорово. Спасибо"; "Вот уж действительно нестареющая классика. Супер!"; "Какие они молодые. Шевчук, Кинчев, Бутусов".

https://ria.ru/20201023/bi2-1581197541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наутилус помпилиус, король и шут, музыка, новости культуры, youtube, ддт, юрий шевчук, вячеслав бутусов