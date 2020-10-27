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У "ДДТ" вышел отреставрированный клип на песню "Что такое осень"
Участники рок-группы "ДДТ" опубликовали на YouTube отреставрированный клип 1991 года на песню "Что такое осень". РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:44
2020-10-27T12:44
наутилус помпилиус
король и шут
культура
музыка
новости культуры
youtube
ддт
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Участники рок-группы "ДДТ" опубликовали на YouTube отреставрированный клип 1991 года на песню "Что такое осень". Ролик снял режиссер Борис Деденев. Он работал со многими российскими артистами, в том числе группами "Король и шут" и "Наутилус Помпилиус".Реставрацией занимался Артем Онащенко, который создавал документальный фильм "Юра музыкант" (2018) о лидере "ДДТ" Юрии Шевчуке и группе в целом. В комментариях под видео слушатели написали: "Сколько десятилетий прошло, а все также хочется слушать и смотреть. Это здорово. Спасибо"; "Вот уж действительно нестареющая классика. Супер!"; "Какие они молодые. Шевчук, Кинчев, Бутусов".
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наутилус помпилиус, король и шут, музыка, новости культуры, youtube, ддт, юрий шевчук, вячеслав бутусов

У "ДДТ" вышел отреставрированный клип на песню "Что такое осень"

12:44 27.10.2020
 
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Участники рок-группы "ДДТ" опубликовали на YouTube отреставрированный клип 1991 года на песню "Что такое осень".
"Вообще, в YouTube и на других сервисах этот клип загружали десятки, если не сотни пользователей, а вот на официальном канале ДДТ "Осени" до сих пор не было. Группа решила восполнить этот пробел, к тому же клип отреставрировали, сохранив при этом всю душевность", — говорится на официальной странице группы ВКонтакте.
Ролик снял режиссер Борис Деденев. Он работал со многими российскими артистами, в том числе группами "Король и шут" и "Наутилус Помпилиус".
Реставрацией занимался Артем Онащенко, который создавал документальный фильм "Юра музыкант" (2018) о лидере "ДДТ" Юрии Шевчуке и группе в целом.
В комментариях под видео слушатели написали: "Сколько десятилетий прошло, а все также хочется слушать и смотреть. Это здорово. Спасибо"; "Вот уж действительно нестареющая классика. Супер!"; "Какие они молодые. Шевчук, Кинчев, Бутусов".
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КультураНаутилус ПомпилиусКороль и ШутМузыкаНовости культурыYouTubeДДТЮрий ШевчукВячеслав Бутусов
 
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