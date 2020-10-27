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https://ria.ru/20201027/covid-1581795142.html
Путин призвал не закрывать культурные учреждения из-за COVID-19
Президент России Владимир Путин, комментируя заполняемость театров лишь на 50%, заявил, что нужно сделать так, чтобы учреждения культуры в период эпидемии... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:17
2020-10-27T17:17
культура
культура
россия
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, комментируя заполняемость театров лишь на 50%, заявил, что нужно сделать так, чтобы учреждения культуры в период эпидемии коронавируса не закрылись совсем и продолжали работу.Путин провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции."Поэтому я помню о своей дискуссии с вашими коллегами. Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали", — добавил Путин.
https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html
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культура, россия, владимир путин

Путин призвал не закрывать культурные учреждения из-за COVID-19

17:17 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя заполняемость театров лишь на 50%, заявил, что нужно сделать так, чтобы учреждения культуры в период эпидемии коронавируса не закрылись совсем и продолжали работу.
Путин провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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"Вы упомянули о том, что заполняемость 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах сейчас происходит. В Испании ввели какие жесткие ограничения. До мая. До мая прямо", — сказал президент.

"Поэтому я помню о своей дискуссии с вашими коллегами. Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали", — добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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