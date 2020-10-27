https://ria.ru/20201027/covid-1581795142.html

Путин призвал не закрывать культурные учреждения из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин, комментируя заполняемость театров лишь на 50%, заявил, что нужно сделать так, чтобы учреждения культуры в период эпидемии... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:17

2020-10-27T17:17

2020-10-27T17:17

культура

культура

россия

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, комментируя заполняемость театров лишь на 50%, заявил, что нужно сделать так, чтобы учреждения культуры в период эпидемии коронавируса не закрылись совсем и продолжали работу.Путин провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции."Поэтому я помню о своей дискуссии с вашими коллегами. Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали", — добавил Путин.

https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html

https://ria.ru/20201027/kultura-1581788474.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, владимир путин