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https://ria.ru/20201027/chukotka-1581695788.html
На Чукотке планируется создать этноэкологические туристические кластеры
Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:24
2020-10-27T14:24
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.Указ президента РФ "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Чукотском автономном округе являются:.. развитие круизного арктического туризма и формирование этноэкологических туристических кластеров на территориях Анадыря, Певека и поселка Провидения", — говорится в тексте стратегии.
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россия, туризм, чукотка, новости - туризм, провидения

На Чукотке планируется создать этноэкологические туристические кластеры

14:24 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевек
Певек - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Указ президента РФ "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Чукотском автономном округе являются:.. развитие круизного арктического туризма и формирование этноэкологических туристических кластеров на территориях Анадыря, Певека и поселка Провидения", — говорится в тексте стратегии.
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