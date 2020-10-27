https://ria.ru/20201027/chukotka-1581695788.html
На Чукотке планируется создать этноэкологические туристические кластеры
Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:24
2020-10-27T14:24
2020-10-27T14:24
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.Указ президента РФ "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Чукотском автономном округе являются:.. развитие круизного арктического туризма и формирование этноэкологических туристических кластеров на территориях Анадыря, Певека и поселка Провидения", — говорится в тексте стратегии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, чукотка, новости - туризм, провидения
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Этноэкологические туристические кластеры будут созданы в Анадыре, Певеке и поселке Провидения на Чукотке, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Указ президента РФ "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Чукотском автономном округе являются:.. развитие круизного арктического туризма и формирование этноэкологических туристических кластеров на территориях Анадыря, Певека и поселка Провидения", — говорится в тексте стратегии.