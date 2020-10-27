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Популярные мессенджеры оказались опасными из-за простой функции

Программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри рассказали, что популярные мессенджеры могут представлять опасность из-за простой функции, встроенной практически в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:58

2020-10-27T21:58

2020-10-28T00:07

мессенджеры

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технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости</strong>. Программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри рассказали, что популярные мессенджеры могут представлять опасность из-за простой функции, встроенной практически в каждое приложение.В публикации в <a href="https://www.mysk.blog/2020/10/25/link-previews/" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге Миска</a> эксперты обратили внимание пользователей на угрозы, связанные с предварительным просмотром ссылок. Подобные превью обычно показывают в строке уведомлений мини-изображение и краткое описание страницы или файла.Опасность, по словам специалистов по кибербезопасности, заключается в том, что приложения зачастую самостоятельно открывают ссылку для создания превью. В случае если файл отправили злоумышленники, подобные автоматические действия могут привести к серьезным последствиям, вплоть до утечки IP-адреса или определения местоположения пользователя смартфона, на который установлен мессенджер.Согласно выводам экспертов, меньше всего защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема, а также запускают любые JavaScript-коды, которые могут быть написаны злоумышленниками. Как отметил Миск, программисты сообщили о проблеме в Facebook, однако представители соцсети заявили, что все работает так, "как было задумано".Среди наиболее безопасных приложений эксперты выделили TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как настройки этих соцсетей позволяют пользователю отключать функцию просмотра ссылок. Кроме того, относительно безопасными специалисты также признали WhatsApp и iMessage.Помимо прочего, эксперты предупредили о том, что отправка важных бумаг (например, медицинские карты, счета или контракты) через мессенджеры может привести к их попаданию на сторонние сервера.

https://ria.ru/20201027/smartfon-1581793293.html

https://ria.ru/20201021/sekret-1580856618.html

https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мессенджеры, смартфоны, технологии, в мире