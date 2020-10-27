https://ria.ru/20201027/chan-1581616122.html
Джеки Чан рассказал, почему не хочет сниматься только в боевиках
Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, рассказал в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T05:10
2020-10-27T05:10
2020-10-27T05:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеки чан
гонконг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/105740/73/1057407361_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_a7ac75834e4ecc837a42606262d1905c.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, <a href="https://www.filmelier.com/pt/br/news/jackie-chan-hollywood-sumico/" target="_blank">рассказал</a> в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных боевиках."После фильма "Парень-каратист" я получил очень много предложений, но везде это были роли полицейских из Гонконга. Поэтому я только через семь лет согласился сыграть еще в одном голливудском фильме "Иностранец". Я хочу, чтобы зрители видели разные стороны Джеки Чана. И относились ко мне как к актеру, который также играет драматические роли, а не только как к звезде боевиков", — пояснил Чан. Его предыдущей работой в кино стал охотник на демонов в китайском художественном фильме "Рыцарь теней: Между инь и ян" (2019). Это не значит, что актер больше никогда не будет сниматься в комедийных боевиках. Так, уже известно, что он примет участие в четвертой части "Часа пик".
https://ria.ru/20201018/boeviki-1580145078.html
гонконг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/105740/73/1057407361_52:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_208644b6d59f7079d868bcabb9a1007e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джеки чан, гонконг