Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201027/chan-1581616122.html
Джеки Чан рассказал, почему не хочет сниматься только в боевиках
Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, рассказал в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T05:10
2020-10-27T05:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеки чан
гонконг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/105740/73/1057407361_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_a7ac75834e4ecc837a42606262d1905c.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, <a href="https://www.filmelier.com/pt/br/news/jackie-chan-hollywood-sumico/" target="_blank">рассказал</a> в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных боевиках."После фильма "Парень-каратист" я получил очень много предложений, но везде это были роли полицейских из Гонконга. Поэтому я только через семь лет согласился сыграть еще в одном голливудском фильме "Иностранец". Я хочу, чтобы зрители видели разные стороны Джеки Чана. И относились ко мне как к актеру, который также играет драматические роли, а не только как к звезде боевиков", — пояснил Чан. Его предыдущей работой в кино стал охотник на демонов в китайском художественном фильме "Рыцарь теней: Между инь и ян" (2019). Это не значит, что актер больше никогда не будет сниматься в комедийных боевиках. Так, уже известно, что он примет участие в четвертой части "Часа пик".
https://ria.ru/20201018/boeviki-1580145078.html
гонконг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/105740/73/1057407361_52:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_208644b6d59f7079d868bcabb9a1007e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, джеки чан, гонконг

Джеки Чан рассказал, почему не хочет сниматься только в боевиках

05:10 27.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джеки Чан в Москве
Актер Джеки Чан в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, рассказал в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных боевиках.
"После фильма "Парень-каратист" я получил очень много предложений, но везде это были роли полицейских из Гонконга. Поэтому я только через семь лет согласился сыграть еще в одном голливудском фильме "Иностранец". Я хочу, чтобы зрители видели разные стороны Джеки Чана. И относились ко мне как к актеру, который также играет драматические роли, а не только как к звезде боевиков", — пояснил Чан.
Его предыдущей работой в кино стал охотник на демонов в китайском художественном фильме "Рыцарь теней: Между инь и ян" (2019).
Это не значит, что актер больше никогда не будет сниматься в комедийных боевиках. Так, уже известно, что он примет участие в четвертой части "Часа пик".
Постеры из фильмов Рэмбо, Кровавый спорт и Хищник - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 08:00Культура
Кто там? Жан-Клод Ван Дамм. Как живут герои вчерашних дней
 
КультураКино и сериалыНовости культурыДжеки ЧанГонконг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве еще 3269 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
09:00Ученые нашли причины опасной патологии беременности
08:53Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой
08:51В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии
08:46Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
08:46Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
08:41Глава Карабаха сменил министра обороны из-за ранения
08:10Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
08:05В Подмосковье иномарка сбила ребенка
08:00Космический груз. На Землю доставят древнейший материал Солнечной системы
07:44Москвичам пообещали погожий осенний день
07:35Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
07:30И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
07:19На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
07:06Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
06:31СМИ: чиновник Белого дома перенес интервью из-за выстрелов возле дома
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад активности коронавируса
06:03Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
05:57В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
Лента новостейМолния