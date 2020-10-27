https://ria.ru/20201027/chan-1581616122.html

Джеки Чан рассказал, почему не хочет сниматься только в боевиках

Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, рассказал в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T05:10

2020-10-27T05:10

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культура

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новости культуры

джеки чан

гонконг

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Актер Джеки Чан, родившийся в Гонконге, <a href="https://www.filmelier.com/pt/br/news/jackie-chan-hollywood-sumico/" target="_blank">рассказал</a> в интервью бразильскому изданию Filmelier, почему не хочет сниматься только в американских комедийных боевиках."После фильма "Парень-каратист" я получил очень много предложений, но везде это были роли полицейских из Гонконга. Поэтому я только через семь лет согласился сыграть еще в одном голливудском фильме "Иностранец". Я хочу, чтобы зрители видели разные стороны Джеки Чана. И относились ко мне как к актеру, который также играет драматические роли, а не только как к звезде боевиков", — пояснил Чан. Его предыдущей работой в кино стал охотник на демонов в китайском художественном фильме "Рыцарь теней: Между инь и ян" (2019). Это не значит, что актер больше никогда не будет сниматься в комедийных боевиках. Так, уже известно, что он примет участие в четвертой части "Часа пик".

https://ria.ru/20201018/boeviki-1580145078.html

гонконг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джеки чан, гонконг