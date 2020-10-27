https://ria.ru/20201027/bomba-1581819475.html
В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе
Зона вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:54
2020-10-27T18:54
2020-10-27T19:43
франция
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в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Зона вокруг Триумфальной арки в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции.Он отметил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.Позднее в полиции заявили, что подозрительные предметы на площади найдены не были.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире