https://ria.ru/20201027/bomba-1581819475.html

В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе

Зона вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:54

2020-10-27T18:54

2020-10-27T19:43

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Зона вокруг Триумфальной арки в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции.Он отметил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.Позднее в полиции заявили, что подозрительные предметы на площади найдены не были.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире