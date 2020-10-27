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В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе
Зона вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:54
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франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Зона вокруг Триумфальной арки в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции.Он отметил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.Позднее в полиции заявили, что подозрительные предметы на площади найдены не были.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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франция, париж, в мире

В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе

18:54 27.10.2020 (обновлено: 19:43 27.10.2020)
 
© Доминик БутенПрохожие у Триумфальной арки в Париже
Прохожие у Триумфальной арки в Париже - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости. Зона вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за сообщения о бомбе, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции.

"Поступило сообщение о бомбе. Сотрудники полиции находятся на месте, чтобы снять все сомнения", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности.
Позднее в полиции заявили, что подозрительные предметы на площади найдены не были.

"Около Триумфальной арки все завершено. Движение постепенно восстанавливается", - сказал собеседник агентства.

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